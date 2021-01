Masterchef 10 eliminati quarta puntata: un’uscita lascia tutti di stucco

La quarta puntata di Masterchef 10 è andata in onda stasera, giovedì 7 gennaio 2021. Il programma è tornato in onda dopo aver tenuto compagnia al pubblico anche nelle serate delle vigilie, quella di Natale e quella di Capodanno. E ci sono state già delle eliminazioni, ovviamente. Camilla è stata la prima a dover lasciare la cucina di Masterchef, nella seconda puntata, la stessa in cui si è formata la nuova Masterclass. La settimana scorsa invece ci sono stati due eliminati, Francesco G. e Giuseppe. Cosa è successo nella puntata di stasera?

Protagonisti della Mystery Box di questa puntata sono stati gli gnocchi. I giudici hanno scelto di assaggiare i piatti di Maxwell, Daiana e Francesco A. (detto Aquila): a spuntarla fra i tre è stata Daiana. Lei ha avuto il compito di assegnare due cloche di ingredienti di due giovanissime chef. Ma non solo, Daiana ha avuto la possibilità di costruire una terza combinazione di ingredienti, chiamata “cloche killer”, per mettere in difficoltà alcuni concorrenti: Federica, Azzurra, Valeria, Irish, Monir e Antonio. I migliori della prova sono stati Eduard, Valeria, Antonio e Cristiano ma solo un piatto è stato decretato vincitore: quello di Antonio.

Tra i peggiori invece sono stati chiamati Sedighe, Irish e Ilda. Quest’ultima si è salvata senza conseguenze, mentre Sedighe è stata penalizzata nella prova successiva. I giudici hanno scelto quindi l’eliminato della quarta puntata: Irish ha lasciato la cucina di Masterchef a sorpresa. Un’eliminazione che ha sconvolto tutti, sia nel programma sia nel pubblico a casa. Un vero colpo di scena: sul Web in tanti pensavano che Irish fosse uno dei più talentuosi di questa edizione, seppure un po’ troppo sicuro di sé forse. Ma i giudici non hanno potuto neanche assaggiare il suo piatto: era immangiabile, hanno detto.

Nello Skill Test della quarta puntata i concorrenti hanno affrontato tre step di diversa difficoltà. In ogni livello i migliori si sono salvati e hanno raggiunto la balconata, fino all’ultimo step con l’eliminazione del peggiore. In ogni step inoltre c’era un giudice a guidarlo. Sedighe ha potuto partecipare solo al terzo step, l’ultimo. Antonio in qualità di vincitore dell’Invention Test ha avuto la possibilità di fare una domanda in ogni step ai giudici.

Nello step dedicato alla farina si sono salvati Alessandra, Jia Bi, Maxwell, Ilda, Igor, Monir e Azzurra. Nel secondo step i concorrenti ancora a rischio hanno cucinato la zuppa di cipolle francese. Dopo questa prova i giudici hanno spedito in balconata solo Daiana e Aquila. Cannavacciuolo ha scelto le crespelle per l’ultimo step, ma sia in versione salata sia dolce. Antonio, Marco, Irene e Cristiano hanno raggiunto gli altri in balconata. Gli ultimi tre a rischio eliminazione sono stati Valeria, Eduard e Sedighe. Il secondo eliminato di Masterchef 10 della quarta puntata è stata Sedighe.