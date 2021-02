Masterchef 10 eliminati ottava puntata: il Web esulta, Locatelli furioso

Due Mystery Box hanno animato l’ottava puntata di Masterchef 10: una con ingredienti a vista, l’altra con ingredienti al buio. I concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere tra la Mystery Aria, quella al buio, e la Mystery Acqua, con ingredienti a vista. Solo Eduard e Jia Bi hanno scelto quella Acqua, tutti gli altri hanno preferito la strada del rischio. I tre piatti arrivati davanti ai giudici sono stati quelli di Max, Eduard e Aquila. E proprio quest’ultimo ha vinto la prova. Come vincitore ha avuto gli immancabili vantaggi nell’Invention Test, assegnando i piatti dello chef ospite Terry Giacomello ai suoi compagni. E con la possibilità di mettere in difficoltà qualcuno di loro.

Ha fatto delle scelte di cuore, non di strategia. Il piatto più semplice è andato a Monir, Max, Jia Bi e Eduard. Antonio, Azzurra, Federica e lui stesso hanno cucinato il piatto più difficile. Tutti gli altri l’intermedio. Jia Bi ha vinto l’Invention Test, uno dei più complicati, e ha guidato la sua brigata nella prova in esterna. Ma ci sono stati anche dei peggiori in questa prova: Azzurra, Valeria e Cristiano sono finiti davanti ai giudici. E stasera una di loro non ha avuto scampo: Valeria è stata eliminata da Masterchef 10. Inutile dire che sui social sono esplosi i festeggiamenti per questa eliminazione: la concorrente non godeva di molta simpatia nel pubblico.

Locatelli invece si è infuriato con i concorrenti, in particolare con Cristiano. Lui dopo aver rischiato l’eliminazione e aver salutato la sua amica Valeria è scoppiato in un irrefrenabile pianto. Cristiano è molto emotivo, ma Locatelli vuole che questa sensibilità venga messa nei piatti prima di cucinare. E non venga fuori solo dopo. Un rimprovero diretto a tutti, perché in tanti hanno commesso degli errori in questa prova.

La prova in esterna si è svolta sul Lago d’Iseo. Qui Jia Bi ha scelto il grembiule rosso e in brigata con lei ha portato Antonio, Eduard, Max e Azzurra. Tutti gli altri hanno formato la brigata Blu, con Monir capitano. A spuntarla è stata la brigata Rossa, tutti gli altri invece sono finiti ovviamente al Pressure Test. Uno della brigata perdente ha avuto la possibilità di salire direttamente in balconata. Sono stati i cinque a rischio a scegliere chi salvare: a votazione la squadra ha salvato Monir.

Nella prima prova del Pressure Test i quattro aspiranti chef a rischio hanno dovuto abbinare tredici tagli di carne, a coppia. Federica e Irene, Cristiano e Aquila. Chi ha indovinato più tagli ha potuto scegliere cosa cucinare e anche assegnare il taglio all’altro. Federica e Aquila, i vincitori della prima prova, hanno avuto anche un altro vantaggio, ovvero scegliere pure gli altri ingredienti del piatto. Al termine dei quattro assaggi il verdetto: il secondo eliminato dell’ottava puntata di Masterchef 10 è stato Cristiano.