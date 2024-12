Massimo Lopez investito a Roma: conducente in fuga, il racconto

Massimo Lopez è stato coinvolto in un incidente. Il fatto risalirebbe a venerdì sera, ma il comico ha pubblicato un video recap di quanto accaduto neanche un’ora fa. Ammaccato e visibilmente dolorante, Lopez ha voluto ringraziare tutte le persone che in questi giorni gli hanno mostrato affetto e hanno chiesto della sua salute. La domanda, in questo momento, è però una sola: che cosa è successo al comico e come sta?

Massimo Lopez è stato investito: che cosa è successo, le dinamiche

Dopo avere da poco concluso il suo spettacolo con Tullio Solenghi presso il Teatro Olimpico di Roma, Massimo Lopez è stato improvvisamente investito da un motore di passaggio. Il comico si trovava insieme al collega e insieme ad altri amici quando, a un certo punto, il conducente dello scooter avrebbe perso l’equilibrio del mezzo e sarebbe caduto, ma il mezzo stesso sarebbe scivolato per alcuni metri e investendo Lopez. Quest’ultimo è immediatamente caduto a terra, ma il peggio sarebbe avvenuto quando il conducente del motore, dopo essersi rialzato, avrebbe ripreso in mano il mezzo e sarebbe scappato via senza prestare soccorso.

“Sì sono stato investito da questo scooter; ho frattura al naso e alla mano ma è andata di lusso […]”, commenta Massimo nel video pubblicato sui suoi profili social, rassicurando tutte le persone che lo seguono e raccontando brevemente lo spiacevole episodio.

Massimo Lopez ha sporto denuncia a chi lo ha investito

Quando accadono episodi di questo genere oltre allo spavento effettivo c’è anche lo sconforto e la rassegnazione. Come si può non intervenire dopo avere investito una persona? Quanto può essere disumano scappare senza guardare in faccia la persona e fregandosene? Sono questi i pensieri che sicuramente sono rimbalzati nella mente di Massimo Lopez (e non solo nella sua). Il comico, però, racconta di avere preso il numero di targa del motore che lo ha colpito e di avere già sporto denuncia. Non solo, perché pare che le forze dell’ordine siano già in possesso dei filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona e alcuni testimoni sarebbero già stati ascoltati. Si parla per ipotesi, ma Lopez ha fatto tutto quello che c’era da fare: ottenere giustizia per il fatto è un suo diritto.

Come sta adesso Massimo Lopez? Le condizioni di salute del comico

Lo ammette lui stesso e ne è consapevole: “Poteva andare peggio“, dice durante il breve filmato pubblicato su Instagram. Se l’è cavata con qualche frattura, una mano lussata che dovrà tenere fasciata per un po’ di tempo e qualche livido in viso. Il tempo della convalescenza durerà quindi il tempo necessario affinché il comico riacquisti forza e salute, ma nonostante il fattaccio, la fortuna è stata dalla sua parte.

Sotto al video sono apparsi centinaia di commenti di solidarietà; non solo amici e colleghi del mondo dello spettacolo (Christian De Sica, Fabio Balsamo etc.), ma anche persone “comuni” che seguono il comico con grande affetto. Anche da questi piccoli gesti si riconoscono l’umanità e il successo di una persona.

Non ci resta che augurare una pronta guarigione a Massimo e sperare che chi ha commesso questo reato venga a galla. Buona fortuna!