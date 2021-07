Massimo Giletti fuori da La7? Nel palinsesto non figura. Il suo futuro

Da quattro anni è il fuoriclasse della rete di Urbano Cairo ma non c’è nel palinsesto della nuova stagione tv. Ritorno in Rai per il giornalista?

Durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, andata in onda lo scorso giugno, Massimo Giletti ha salutato il pubblico confessando di aver trascorso quattro anni straordinari sulla rete di Urbano Cairo. Un saluto che ha avuto, sin da subito, il sapore di un addio e l’ipotesi di un ritorno in Rai. Quale sarà la rete che ospiterà il futuro del giornalista e conduttore? Nel listino pubblicati da La7 non figura Massimo Giletti. Spicca, infatti, la sua assenza alla domenica e sostituito con la seguente dicitura: “Film/ Produzione Evento La7 dal 19 settembre”. Per il resto tutti i programmi già in onda sono stati confermati. La7 è stata per quattro anni la casa di Giletti, in seguito alla sospensione de L’Arena su Rai1 nonostante ottimi ascolti e inchieste importanti. Le ultime indiscrezioni vorrebbero il giornalista approdare sulla seconda rete della Tv di Stato il giovedì in prima serata con un nuovo talk. Un’ipotesi che ancora non è stata confermata ma nemmeno smentita.

Per il momento, la notizia dell’addio al canale televisivo di proprietà del gruppo Cairo Communication non ha carattere di ufficialità. Questo non significa che la conferma arriverà. Forse Massimo Giletti non ha ancora definito il suo contratto con la rete e Non è l’Arena è stata sostituita momentaneamente con la dicitura sopra riportata. Altre voci sostengono, invece, che Viale Mazzini non sarebbe interessata ad ingaggiare il giornalista. Al momento la Rai ha altro a cui pensare, come le nuove nomine dei Vertici e gli scontri fra partiti politici.

Massimo Giletti torna in Rai e dice addio a La7? “Non lo escludo”

In una recente intervista rilasciata al settimanale Specchio, Massimo Giletti ha dichiarato di non escludere un ritorno in Rai. Il fuoriclasse di La7, al momento, si trova lontano da tutto e tutti per godersi il meritato riposo e riflettere sul suo futuro.

Inoltre ha sostenuto di non ritenersi un impiegato della Tv e, per tale motivo, ha rifiutato un contratto di cinque anni offerto da Cairo. Negli ultimi mesi la sua vita è cambiata molto: la scorta, la morte del padre e forse il matrimonio. Nel cambiamento che sta vivendo forse c’è anche questo.