La rivelazione improvvisa e a sorpresa di Massimo Giletti: è fidanzato da dieci anni? Il punto interrogativo è d’obbligo viste le sue parole. Il conduttore ha parlato di un grande amore che va avanti da un decennio, però poi ha aggiunto di essere “un pasticcione” che va in cerca di altro. Non è detto dunque che questa donna sia a tutti gli effetti la sua compagna, ciò che è certo è che lui si è detto innamorato. In una intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana, Giletti ha sorpreso tutti con questa rivelazione inedita. E tante altre sono state annunciate nell’intervista completa.

Giletti ha aperto il suo cuore e ha risposto apertamente quando gli hanno domandato se è innamorato oppure no. Non ha potuto negare: “Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”. Ha parlato di questo amore come di un sentimento che tiene al riparo, in un giardino segreto che non vuole condividere con nessuno. Questa donna per lui è una certezza “a cui ritornare”, un’ancora a cui aggrapparsi. Perché ha parlato di ritorni? Da queste parole è facile pensare insomma che potrebbe non essere una storia stabile, o qualcosa di simile, quanto di un rapporto fatto di andate e ritorni, di alti e di bassi magari. Non è detto dunque che sia corretto parlare di una fidanzata segreta di Giletti.

Le dichiarazioni successive potrebbero fornire una ulteriore spiegazione a tutto ciò. Massimo Giletti ha ammesso di essere innamorato da 10 anni, ma di combinare allo stesso tempo dei pasticci: “Sono sempre alla ricerca di altro, di un innamoramento, di un volto nuovo. Sono un pasticcione”. Quindi ha raccontato di aver vissuto emozioni molto belle che gli hanno reso la vita travolgente. Tuttavia non è incline a un rapporto stabile e duraturo: “Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni”.

Giletti non ha svelato chi è la donna al suo fianco da dieci anni, o forse non è al suo fianco ma solo nel suo cuore. Non è detto che gli addetti del gossip non si mettano sulle tracce della fortunata dopo queste dichiarazioni. Nell’intervista insomma il giornalista e volto di La7 non si è definito fidanzato, ma innamorato sì. Una rivelazione che non passerà di certo inosservata.