Massimo Cotto morto a 62 anni: il ricordo dei vip, dalla Clerici a Nek

Addio a Massimo Cotto. Lo storico speaker di Virgin Radio si è spento nella notte tra giovedì 1° e venerdì 2 agosto a soli 62 anni. A dare la triste notizia è stata proprio la sua seconda famiglia radiofonica, che ha annunciando la scomparsa poche ore fa. Ogni mattina, Massimo accompagnava gli ascoltatori nel programma di Virgin Radio “Rock and Talk” insieme ai suoi co-conduttori Maurizio Faulisi e Antonello Piroso, i quali hanno lavorato al suo fianco durante la sua lunga carriera. Dopodiché, la moglie Chiara Buratti ha dato l’addio all’uomo che è stato al suo fianco per ben 21 anni, dedicandogli uno straziante post.

Insieme da 21 anni, Massimo Cotto e Chiara Buratti si sono sposati nel 2006 e hanno avuto un figlio, Francesco. In una commovente lettera d’addio, Chiara lo ha ringraziato per averle salvato la vita, promettendogli che nessuno si sarebbe mai dimenticato di lui. Ecco le sue parole accompagnate da una tenera foto di loro due risalente solo a pochi mesi fa:

Questa è la tua foto preferita. È di fine aprile, siamo a Colmar io, te e mia mamma Ozzy. Tu improvvisi balli sgangherati, qualche volta inciampi, beviamo Riesling e mangiamo cordon bleu spettacolari. Ci stiamo divertendo un sacco, come ogni volta che siamo assieme. Ti ho sempre detto che mi hai salvata. È così. Ci siamo conosciuti che ero una ragazzina timida e astemia (questo ci tenevi sempre a specificarlo) e abbiamo camminato assieme per 21 anni. Non sempre in discesa, ma avevamo ottime gambe. La cosa che mi fa incazzare di più è che tu mi hai salvata, ma io non sono riuscita a salvare te. Continua a soffiare nel vento. Nessuno ti dimenticherà mai, nemmeno per un istante. Te lo prometto.

Massimo Cotto morto a 62 anni: il cordoglio di vip e colleghi

Massimo Cotto era un personaggio particolarmente amato e stimato nel mondo della musica e dello spettacolo, difatti molti volti noti sono accorsi sotto il post della moglie per rivolgerle messaggi di affetto e vicinanza durante questo devastante dolore. In tanti hanno anche ricordato Massimo e i momenti passati con lui nel corso della loro carriera. Tra i tanti commenti, troviamo quello di Antonella Clerici, che ha voluto lasciare un cuore e due mani in segno di preghiera. I due hanno avuto modo di lavorare insieme nel 2010, quando Cotto fu l’incaricato a scegliere i giovani che avrebbero gareggiato nella 60esima edizione del Festival di Sanremo, condotta proprio dalla Clerici.

“Che Dio lo accolga. Chiara ti stringo forte”, ha scritto Nek. “Con tutto l’amore che posso”, è stato il messaggio di Ambra Angiolini. E ancora Samuele Bersani, Diodato, Enrico Nigiotti, Dolcenera, Gianluca Grignani, Nina Zilli, Alex Britti, Simona Molinari. I suoi colleghi di Virgin Radio gli hanno poi riservato delle dediche speciali.

“Nessuno mai si dimenticherà di te. Risuonerai come le più belle canzoni per sempre. Chiara ti abbraccio più forte che posso”, ha scritto la collega Virgin Alteria. “Tanto amore Chiara”, ha commentato Dj Ringo, noto speaker radiofonico che con gli anni era diventato grande amico di Massimo Cotto. E ancora Giulia Salvi, altra voce di Virgin Radio: “Un mese e mezzo fa parlavamo della macchina che dovevi, finalmente, forse, cambiare… Mica eri convinto… Ora sicuramente ridi sapendo che, in quanto rockstar, sei già diventato un mito. Guarda tua moglie, tuo figlio e la tua mamma da lassù! Ti amiamo”.