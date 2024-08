Massimo Boldi travolto dalle critiche: c’entra Giorgia Meloni

Come di consueto, nella giornata di Ferragosto, alcuni dei più celebri personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto fare gli auguri ai loro followers. Tra di loro non potevano certo mancare anche personalità di spicco del mondo della politica, prima tra tutte Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha infatti pubblicato sula sua pagina Instagram una tenera fotografia che la immortala mentre si diverte in piscina insieme alla figlia.

Post con il quale la Meloni ha voluto augurare a tutti gli italiani un Buon Ferragosto. Ciò che ha colpito però è stato il commento di Massimo Boldi che ha voluto scrivere qualche riga per ringraziare la Premier del lavoro svolto fino a ora. Parole di elogio che hanno fatto storcere il naso a molti utenti, che a loro volta l’hanno incalzato domandandogli quale fosse la vera ragione dietro tanta gentilezza e dedizione.

Il commento di Massimo Boldi scatena la polemica

Come anticipato, il commento lasciato dal celebre attore sotto al post di Giorgia Meloni ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. Il primo dettaglio che ha attirato l’attenzione degli utenti del web è stato sicuramente il modo con il quale Boldi ha scritto il commento incriminato: la breve frase dedicata alla Premier è infatti apparsa molto confusa e sgrammaticata, anche se il senso si capisce perfettamente.

Queste le esatte parole scritte da Boldi e oggetto di polemica: “Buon Ferragosto ben amato Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese il meglio. Ed io non posso far altro che ringraziarti e continuare alzare dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Massimo Boldi.”

Lasciando da parte la grammatica, il punto del discorso è che a molti le parole di Boldi sono sembrate troppo “smielate”, motivo per cui hanno pensato che il fine dell’attore fosse ben diverso dalla semplice volontà di porgere i suoi migliori auguri di Ferragosto alla Premier. Insomma, l’elogio gratuito di Boldi ha sollevato una vera e propria bufera e sono stati molti gli utenti di Instagram che gli si sono letteralmente scagliati contro, sottolineando la possibile natura doppiogiochista del commento.

“Vieni a fare il lecca c**o alla Meloni per un posto in Rai“, “Che è ti serve un posto in Rai???” sono solo alcuni dei commenti destinati a Massimo Boldi. Per il momento, l’attore ha preferito non rispondere alle provocazioni. Chissà se deciderà di farlo nelle prossime ore oppure sceglierà di soprassedere.

L’altra gaffe clamorosa di Boldi

Non è però la prima volta che Massimo Boldi si rende protagonista di una gaffe coinvolgendo anche Giorgia Meloni. In molti infatti si ricorderanno del tweet scritto dal celebre attore in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi. Anche allora il messaggio incriminato era rivolto proprio a Giorgia Meloni e recitava le seguenti parole “Ora tocca a te”.

Una frase a dir poco criptica e che, come avevano sottolineato in molti, era stata un grossolano errore da parte dell’attore. Subito dopo la pubblicazione del tweet, alcuni utenti si erano scatenati nei commenti invitando Boldi a cancellarlo e a spiegare le sue intenzioni. Suggerimento che venne immediatamente accolto dall’attore che in seguito, nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, aveva spiegato quale fosse il vero senso del suo messaggio, a sua detta travisato completamente.

Con quelle parole, Boldi voleva infatti semplicemente sottolineare il fatto che ora toccasse proprio alla Meloni accogliere il testimone di Berlusconi e guidare l’Italia esattamente come fece lui anni prima. Fortunatamente, al contrario degli utenti del web, la Premier, a detta dell’attore, aveva capito perfettamente il suo intento.