Massimo Boldi ed Elena Coniglio stanno insieme? Arriva la verità

Massimo Boldi ed Elena Coniglio stanno insieme? Parla finalmente la ballerina

Massimo Boldi ed Elena Coniglio stanno insieme? Questa è la domanda che ultimamente in molti si stanno chiedendo. Ed ecco che a chiarire le idee del pubblico ci pensa proprio la ballerina, attraverso un’intervista per il settimanale Gente. La Coniglio precisa sin da subito che tra lei e Boldi non c’è nessuna storia d’amore. Non stanno insieme, ma li unisce una bellissima e profonda amicizia. Elena preferisce chiarire il tutto, rivelando di non essere innamorata del noto attore comico. La conduttrice spende bellissime parole per Massimo, definendolo una persona fantastica, con cui ama trascorrere molto tempo. Ma nel corso dell’intervista, ci tiene anche a precisare che non sarà lui il padre dei suoi figli. La Coniglio fa presente che lei è molto più giovane di Boldi. In particolare, la loro amicizia è nata a Ballando con le Stelle. Si sono conosciuti nell’anno 2013, ma non hanno potuto approfondire il loro rapporto, in quanto l’ex compagna di Boldi, Loredana, pare fosse molto gelosa.

Massimo Boldi ed Elena Coniglio non stanno insieme: “Siamo legati da anni, ma Loredana era gelosissima”

Nessuna storia d’amore tra Massimo ed Elena, ma solo un grande e profondo affetto. I due sono stati beccati insieme più volte dopo la fine della relazione dell’attore con Loredana. Proprio a causa della gelosia di quest’ultima, la Coniglio non avrebbe potuto vivere questa bella amicizia con Boldi prima. Infatti, proprio la ballerina rivela al settimanale: “Siamo molto legati dai tempi di Ballando, ma ci eravamo persi di vista perché Loredana era gelosissima”. Secondo Elena non c’era alcun motivo per cui essere gelosa della sua amicizia con Boldi. Quest’ultimo, però, preferiva rispettare i sentimenti della sua ex compagna.

Massimo Boldi e l’amicizia con Elena Coniglio: sono inseparabili

Nel frattempo, Elena ha aperto una scuola di ballo e proprio Boldi la sta aiutando a farsi un po’ di pubblicità. “Ci frequentiamo da amici, ci divertiamo”, rivela la Coniglio. Non c’è mai stata nessuna storia d’amore tra loro, conferma la ballerina. Elena si dice sicura del fatto che potrà sempre fidarsi dell’attore comico, con cui ha finalmente la possibilità di rendere più profonda questa amicizia nata a Ballando con le Stelle.