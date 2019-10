Massimiliano Varrese si commuove ad Amici e smette di cantare

Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities si emoziona e smette di cantare

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella di Amici Celebrities di mercoledì 16 ottobre. Dopo lo sfogo di Laura Torrisi e le confessioni sull’infanzia di Pamela Camassa, poi è arrivata anche l’emozione di Massimiliano Varrese. L’attore ha dato prova di tutta la sua bravura nel corso di questa avventura nel talent, sia nel canto che nella danza, ed è stata proprio una bellissima canzone di Jovanotti ad aver fatto venir fuori un passato inedito di Massimiliano, che lui stesso ha definito: “sofferente“. “Le tasche piene di sassi” è stato il brano che ha scatenato delle forti sensazioni in Varrese che ha spiegato, subito dopo, perché ha avuto quella reazione, tanto forte da non riuscire più a cantare.

Massimiliano e il passato sofferente: “Poi sono rinato“

“Questa canzone mi riporta ad una parte di me un po’ sofferente, di dieci anni fa. L’emozione di questa sera mi riporta indietro ad un periodo di sofferenza che però sono riuscito a risolvere. Potevo andare giù ma ho deciso di risorgere. Questa sofferenza mi ha dato la possibilità di crescere interiormente“, ha spiegato super emozionato Varrese ai microfoni di Amici Celebrities. Il pubblico ha voluto subito dare il suo supporto all’attore, incoraggiandolo con un fortissimo applauso per poi iniziare finalmente la sua esibizione.

Platinette non crede nell’emozione di Massimiliano: forti accuse

Anche se, come detto, il pubblico ha incoraggiato Massimiliano nel ricordare un momento così difficile della sua vita, Platinette non era dello stesso avviso. Ha infatti dichiarato: “Sembra che tu abbia sbagliato per farti ben volere dal pubblico“, parole molto forti e che hanno spiazzato e non poco. Varrese, comunque, ha continuato le sue esibizioni con la stessa bravura che gli amanti del programma conoscono molto bene.