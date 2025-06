Massimiliano Varrese, chi è la nuova (famosa) fidanzata dell’ex gieffino

Vi ricordate Massimiliano Varrese, l’attore ed ex concorrente di una delle ultime edizioni del Grande Fratello che ha fatto molto parlare di lui dentro e fuori la casa? Dopo un lungo periodo da single sembra aver ritrovato l’amore. Negli ultimi giorni, è apparso sui social insieme alla sua fidanzata e la foto condivisa sta facendo il giro del web, soprattutto perché la diretta interessata è molto nota al pubblico internazionale.

Chi è la fidanzata di Massimiliano Varrese

La nuova fidanzata di Massimiliano Varrese si chiama Daiana Guspero. Nonostante i rumors sulla loro storia fossero circolati da tempo, i due sono usciti allo scoperto solo ora con uno scatto romantico sui social. Ma chi è questa donna così famosa? Una ballerina argentina seguita da oltre un milione di follower. Insegnante di tango, è una professionista della danza apprezzata a livello internazionale.

Classe 1987, fin da giovane si è specializzata nelle danze folkloristiche argentine e dal 2007 ha ballato in coppia con Miguel Ángel Zotto, con cui ha anche fondato la compagnia Tango x2 e la Zotto Tango Academy, la prima accademia europea di tango con sedi in Italia e Svizzera.

Elegante, sensuale e molto sensibile, la professionista si è esibita in giro per il mondo nei principali teatri: da Buenos Aires all’Europa fino ad arrivare in Asia. Ha ideato il festival “Entre mujeres”, un’iniziativa realizzata per le donne. Inoltre, è l’autrice del libro Te siento, scritto in collaborazione con Zotto. Daiana è anche molto attiva nel sociale, pensate che durante la degenza di Papa Francesco al Gemelli ha lanciato un appello per ballare il tango davanti all’ospedale Gemelli di Roma.

Come si sono conosciuti

Non vi sono dettagli sulla storia d’amore tra Massimiliano Varreese e Daiana Guspero. Soltanto una didascalia sotto alla foto pubblicata sui social in cui si legge che i due rappresentano un mondo a parte dove non ci sono pregiudizi ma anime nobili e pure. Due storie che si intrecciano tra sofferenze e gioie vissute, le radici e la fede in Dio che li accompagna.

Le relazioni passate di Varrese

L’amore nella vita di Massimiliano Varrese non è mai mancato. L’attore ha vissuto diverse storie nel corso degli anni. Tra le più importanti c’è quella avuta con la collega e conduttrice Valentina Melis, madre di sua figlia, Mia, nata nel 2017. I due si conobbero nel 2006 a lavoro, durante un provino teatrale, ma fu solo anni dopo, a Roma, che si ritrovarono e cominciarono a frequentarsi per poi iniziare una convivenza.

Nonostante sembrasse un grande amore, i due si sono separati nel 2020. In precedenza, Varrese è stato fidanzato con l’attrice Eleonora Di Miele e poi ancora con Monia La Ferrera, assistente di volo siciliana, che ha rincontrato dopo tanti anni all’interno della casa del Grande Fratello. I due si erano riavvicinati per poi, però, restare soltanto amici.