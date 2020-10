Massimiliano Morra, parla l’ex della fidanzata Dalila: “Persona ambigua”

Non c’è pace per Massimiliano Morra. L’attore napoletano continua ad essere bersagliato da più parti, dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. L’ultimo attacco è arrivato da Silvano, l’ex di Dalila, l’attuale fidanzata di Morra. Intervenuto a Mattino 5, il giovane – che lavora come stilista – ha definito Massimiliano una persona ambigua. Il motivo è presto detto: i due si sono conosciuti per lavoro, Morra doveva pubblicizzare alcuni abiti di Silvano quando qualche settimana dopo è apparso mano nella mano con Dalila. A detta di Silvano l’interprete di tante fiction Mediaset non si è comportato molto bene nei suoi confronti anche se la storia con Dalila era già finita da un po’. Al momento l’ospite di Federica Panicucci ha preferito non aggiungere altri dettagli mentre Dalila non ha ancora commentato i recenti sviluppi.

Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila: quello che sappiamo sulla loro storia d’amore

Stando alle rivelazioni di Massimiliano Morra, la love story con Dalila è iniziata circa due anni e mezzo fa. Pure lei è nata e cresciuta in Campania e lavora come ballerina. La giovane ha sempre difeso a spada tratta l’attore da critiche e malelingue. Tra le tante quelle che vogliono Morra gay dopo la confessione di Adua Del Vesco. Il diretto interessato ha prontamente smentito ma c’è chi non crede alla versione fornita dal 34enne. Tra questi la web influencer Deianira Marzano che, via Instagram, ha parlato di una relazione clandestina tra Massimiliano e un farmacista sposato. Una relazione che risale a qualche anno fa ma che – a detta di Deianira- avrebbe spinto questo farmacista a lasciare la sua famiglia per amore di Morra. Non solo: stando a quanto spifferato dalla Marzano, questa terza persona avrebbe aiutato Massimiliano ad entrare nel mondo dello spettacolo.

Chi è Massimiliano Morra e perché è famoso in televisione

Classe 1986, Massimiliano Morra è un attore e modello nato e cresciuto a Napoli. È laureato in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Nel 2010 ha vinto il titolo di Più bello d’Italia. Dopo quel concorso è entrato nel mondo dello spettacolo, dividendosi tra la moda e la tv. Ha recitato in diverse fiction Mediaset quali: Pupetta-Il coraggio e la passione, Baciamo le mani, Il peccato e la vergogna, Furore-Il vento della speranza, Non è stato mio figlio, Il bello delle donne…alcuni anni dopo. Nel 2018 è stato uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle.