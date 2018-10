Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini vicini alle nozze? L’indizio che sembra confermare le voci sull’imminente matrimonio

Del possibile matrimonio tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si vocifera ormai da diverso tempo. Il feeling sempre più evidente tra i due, le presentazioni in famiglia e l’anello sospetto (forse di fidanzamento) spuntato al dito di Ambra, inoltre, sembrano non hanno tatto altro che confermare nei mesi le intenzioni serie della coppia. A scommettere sulle nozze imminenti, però, oggi è La Gazzetta dello Sport. Sul sito web del giornale, nello specifico, si fa leva su un indizio che, di fatto, potrebbe avvalorare questa tesi. Quale? Ebbene, pare che Allegri non organizzerà il camp per bambini a Livorno come fa sempre ogni anno. Il mister, come riportato, sarà impegnato in altro: forse proprio ad organizzare il suo matrimonio con Ambra?

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sempre più innamorati: dopo la convivenza le nozze?

Circa un anno fa Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, come i ben informati forse già sanno, hanno scelto di andare a convivere. Lei, dopo più di dieci anni, ha quindi lasciato Brescia (dove viveva insieme all’ex Francesco Renga) per trasferirsi a Roma. Ambra, però, ha continuato a fare da spola tra la città lombarda e la capitale, proprio perché nella prima i suoi figli sono rimasti a vivere (insieme al papà per evitare di cambiare radicalmente le loro abitudini). Questo, però, non ha turbato per niente la vita sentimentale dell’attrice che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe addirittura presto fare il grande passo sposando Allegri.

Ambra Angiolini: ecco quali sono i rapporti attuali con l’ex Francesco Renga

Ambra Angiolini, qualche mese fa, intervistata da Vanity Fair di Francesco Renga e della sua precedente relazione con lui aveva detto: “Quando finisce una storia hai sempre due possibilità: continuare a bombardare oppure dire ‘no, non è questo che ci meritiamo’. Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca (Renga, ndr) e poi è stato rianimato da un altro uomo (Allegri, ndr) che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare”.