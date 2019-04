Mashup Loop, gli artisti di strada a The Voice dopo Tu si que vales

Mashup Loop, dopo Tu si que vales il duo approda a The Voice

Tra gli artisti che hanno sorpreso i giudici e il pubblico di The Voice of Italy, nel corso della seconda puntata, vi sono i Mashup Loop. I due artisti insieme sono riusciti a conquistare l’interesse dei presenti in studio e dei telespettatori. Dopo aver bloccato Elettra Lamborghini, gli altri tre giudici Gué Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio hanno chiesto al duo, composto da Michele Mannaro e Bigsmo, di scegliere in quale squadra approdare. Sulla loro pagina ufficiale di Instagram avevano già annunciato il loro arrivo negli studi Rai, per prendere parte alle selezioni. Alla fine, di fronte all’interesse dei tre giudici, i Mashup Loop hanno deciso di iniziare un percorso con Gué Pequeno. Ma questa non è la prima volta che il pubblico conosce il duo di artisti. Infatti, i telespettatori italiani li hanno potuti conoscere in passato, precisamente su Canale 5, in un programma con Maria De Filippi: Tu si que vales.

Mashup Loop non sono volti sconosciuti nella televisione: il consiglio di Rudy Zerbi a Tu si que vales

Non è la prima volta che i Mashup Loop appaiono in televisione. Ebbene solo qualche mese fa, precisamente il 13 ottobre dello scorso anno, il duo appariva a Tu si que vales. Con la chitarra in mano avevano scelto di farsi conoscere al grande pubblico proprio andando di fronte a Rudy Zerbi, Maria, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Tutti e quattro i giudici avevano mostrato il loro apprezzamento, ma non andò molto bene. Infatti, Teo decise di dire no ai due e stessa decisione la prese Zerbi. I due cercarono di convincere i quattro giudici con il loro talento, ma senza ottenere un risultato troppo positivo. Rudy consigliò a entrambi di unirsi in un duo solo dopo essersi formati singolarmente.

Mashup Loop conquistarono Maria De Filippi: ora il duo pronto a farsi conoscere a The Voice of Italy

Maria De Filippi disse di sì ai Mashup Loop, convinta che i due valgano molto. Il pubblico presente in studio votò positivamente la loro esibizione a Tu si que vales con un 87%. Ora il duo approda nel talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura, conquistando proprio tutti. Non ci resta che attendere come si evolverà il percorso di questi due talentuosi artisti.