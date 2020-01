Mary Poppins, si farà il terzo film: tutto quello che sappiamo

Mary Poppins, il terzo film si farà: ecco ciò che sappiamo sul sequel

Mary Poppins 3 si farà? Ebbene sì, quello che sappiamo è che molto probabilmente ci sarà un altro sequel. Costato 130 milioni di dollori e candidato a 4 premi Oscar e a 4 Golden Globe, Il ritorno di Mary Poppins avrà, dunque, il suo seguito. Costato 130 milioni di dollari è stato un vero e proprio successo. Per tale motivo, lo studios ha già deciso di non abbandonare il noto personaggio, creato da P.L. Travers, attraverso un altro sequel. Lo scorso anno, il regista Rob Marshall a The Sun aveva dichiarato di essere ancora alle prime fasi. Non solo, aveva inoltre specificato che c’è ancora molto materiale da non perdere sul celebre personaggio, precisamente ben otto libri da cui attingere. Un’altra storia da raccontare su Mary Poppins, che è riuscita negli anni a conquistare milioni e milioni di persone con la sua magia e la sua enorme bontà.

Mary Poppins 3 ci sarà: il regista conferma e l’attrice Emily Blunt non vede l’ora

Il terzo film di Mary Poppins si farà, almeno questo è quello che si è capito dalle dichiarazioni rilasciare dal regista lo scorso anno, dopo l’uscita del secondo capitolo. John DeLuca, produttore del film, ha confermato, invece, che l’attrice Emily Blunt non vede l’ora di vestire nuovamente i panni della tata più famosa e più amata del mondo. Proprio l’interprete, diverso tempo fa, aveva dichiara di essere pronta a rivestire il ruolo di questo celebre personaggio, in un’intervista con CBS News. “Lo voglio! Voglio essere di nuovo lei. Mi piace interpretarla, è completamente bizzarra e imprevedibile. Quello che mi piace di lei è ciò che Travers ha detto: ‘Per volare, hai bisogno di qualcosa di solido da cui partire’. Ed è proprio quello che mi piace, è concreta e magica al tempo stesso.” Dunque, sembra proprio che il sequel del film arriverà molto presto nelle sale cinematografiche, con una nuova e interessante storia tutta da scoprire.

Mary Poppins 3: una grande novità potrebbe rendere ancora più speciale il film

Non ci resta ora che attendere ulteriori dettagli sul terzo film di Mary Poppins. A marzo dello scorso anno, su The Advocate il regista aveva dichiarato che il terzo capitolo vorrebbe incentrarlo sui diritti LGBT: “Non sarebbe fantastico? Questo è esattamente ciò che dovrebbe accadere.” Marshall ha poi continuato: “Sì, sarei contento se prendesse una direzione LGBTQ, di sicuro”. Pertanto, ci attendono ancora grandi sorprese dal film che vede protagonista la celebre tata!