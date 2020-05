Mary-Kate Olsen, divorzio con Sarkozy: dietro una situazione drammatica

Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy divorziano: fine della storia d’amore dopo cinque anni di matrimonio

Fine del matrimonio per Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy. Pare, però, che dietro ci sia una situazione abbastanza drammatica. La notizia sull’addio tra i due è arrivata qualche ora fa e ad annunciarla è stato E! News. Una fonte ha rivelato al sito americano che è stata proprio la stilista a chiedere il divorzio al fratellastro di Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica francese. Dopo cinque anni di matrimonio, la coppia ha scelto dunque di dirsi addio definitivamente. La situazione risulterebbe, al momento, complicata per Mary-Kate a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Secondo quanto riportano i vari portali americani, la nota gemella di Ashley Olsen avrebbe chiesto il divorzio lo scorso 17 aprile 2020. In quel periodo, però, il tribunale non poteva accettare tali richieste, in quanto ritenute non urgenti, visto che attualmente si sta combattendo contro il Coronavirus.

Mary-Kate Olsen, situazione drammatica: la star sarebbe stata costretta a chiedere l’intervento del giudice

Una situazione complicata oltre che triste quella che stanno affrontando Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy. La nota stilista avrebbe tentato di depositare la richiesta di divorzio lo scorso mese di aprile, ma non avrebbe ottenuto il risultato sperato. Pare che ora la sorella di Ashley si sia trovata costretta a chiedere un’ordinanza d’urgenza, al fine di poter depositare le carte per il divorzio. Non solo, sempre secondo quanto dichiarano i tabloid americani, Sarkozy avrebbe sospeso il pagamento dell’affitto dell’appartamento in cui vivevano a New York, senza che lei sapesse nulla. Pertanto, le sarebbe stato chiesto di portare via tutto ciò che le appartiene dall’abitazione entro il prossimo 18 maggio. Per recuperare le sue cose, Mary-Kate sarebbe stata costretta a chiedere l’intervento del giudice.

Mary-Kate Olsen divorzia da Sarkozy: al suo fianco c’è ovviamente la sua gemella Ashley

Ora a dare sostegno a Mary-Kate Olsen ci sta pensando, secondo la fonte, la sua gemella Ashley e degli amici, vicino New York. Le due sorelle Olsen sono note in tutto il mondo da quando sono entrate nel mondo della tv e del cinema conquistando proprio tutti. Qualche anno fa hanno scelto di ritirarsi dalle scene e di dedicarsi esclusivamente al mondo della moda, con i loro brand Olsenboye, StyleMint e The Row.