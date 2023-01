Jeremy Renner è in condizioni critiche dopo un incidente. L’attore è uno dei volti della Marvel, protagonista dei film sugli Avengers e anche di una serie dedicata al suo personaggio, ovvero Hawkeye. I fan del Marvel Cinematic Universe lo conoscono come Occhio di Falco, le sue frecce scagliate con precisione estrema hanno sempre contribuito alle vittorie delle battaglie da parte degli Avengers contro gli invasori. Poi la serie tv su Disney+ interamente dedicata e concentrata su Occhio di Falco, dopo la morte della sua migliore amica Vedova Nera.

Oggi però le notizie non riguardano il suo personaggio nelle pellicole Marvel, bensì la vita reale. L’attore di Occhio di Falco ha avuto un incidente sulla neve e al momento le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Renner è rimasto ferito mentre spazzava la neve nei giorni scorsi. A confermare l’incidente è stato il suo portavoce in una dichiarazione rilasciata nella giornata di ieri, 1 gennaio 2023. Un inizio del nuovo anno decisamente non dei migliori.

Jeremy Renner è in condizioni critiche ma stabili. Non sarebbe dunque in pericolo di vita, per fortuna. L’interprete degli Avengers, candidato agli Oscar per i film The Hurt Locker e The Town, avrebbe quindi riportato una serie di ferite e di traumi che rendono la sua condizione critica e grave. Il portavoce dell’attore non ha aggiunto ulteriori dettagli parlando con Variety in merito all’incidente sulla neve. Non si sa per esempio dove sia accaduto, ma dando un’occhiata ai profili social dell’attore si potrebbe avanzare qualche ipotesi.

Giorni fa, infatti, l’attore ha postato una foto da casa sua nella contea di Washoe, in Nevada, mostrando la sua macchina completamente ricoperta di neve. “La nevicata sul lago Tahoe non è uno scherzo”, aveva scritto. E infatti Jeremy Renner della Marvel è rimasto ferito in un incidente mentre spazzava la neve, nelle prime ore della giornata di ieri. Sempre il portavoce ha aggiunto che l’attore è circondato dalla sua famiglia e che sta ricevendo delle cure eccellenti. Deadline ha aggiunto un dettaglio, non confermato però: dopo l’incidente l’attore sarebbe stato trasportato in ospedale a bordo di un aereo.