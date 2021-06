Martina Pinto è diventata mamma: primo figlio per l’attrice, chi è il padre

Martina Pinto è diventata mamma! L’attrice ha raggiunto il successo recitando in diverse fiction, tra cui Caterina e le sue figlie, Il sangue e la rosa, Le tre rose di Eva. Nella sua carriera di attrice si trovano anche le fiction Ho Sposato uno Sbirro, L’Onore e il Rispetto – Parte terza, Baciamo le Mani e Furore. Oggi però si parla di lei nel mondo del gossip, con la nascita della sua prima figlia. Martina Pinto ha dato alla luce la sua primogenita, una bellissima femminuccia nata due giorni fa. La bimba appare già nelle foto e nei video di mamma e papà su Instagram, accoccolata sul petto e stretta tra le loro braccia. Sarà difficile staccarle gli occhi di dosso nei prossimi giorni, ha ammesso l’attrice.

Martina Pinto ha partorito il 15 giugno, due giorni fa, ma l’annuncio della nascita della bimba è arrivato ieri sera. Si è goduta le prime ore da mamma in totale privacy, prima di iniziare a condividere questa enorme gioia con chi la segue sempre con grande affetto. La piccola si chiama Polly, un nome che ha permesso di giocare con la locandina del film E alla fine arriva Polly. E chissà che la coppia non si sia ispirata a questo film per scegliere il nome della figlia!

Nell’annuncio su Instagram, l’attrice ha scritto: “Insieme a Polly sono nata anche io”. Una bellissima dedica, in cui ha ammesso di dover imparare a non passare tutta la giornata a contemplare la sua piccola. Nelle tenerissime foto non può mancare Alessandro, il papà della piccola, anche lui in difficoltà nello stare distante dalla sua figlioletta. Sono entrambi innamoratissimi della bimba, perdutamente innamorati, come è facile immaginare.

L’attrice ha anche parlato in brevi video tra le storie, ha detto che lei e Alessandro sono molto felici. Quando arriverà a casa, forse oggi, inizierà a raccontare ogni particolare di questi giorni di enorme felicità. “Polly è meravigliosa. Alessandro è stato bravissimo. Non potevo chiedere di meglio. Quando torno a casa ne riparliamo”, ha aggiunto. Martina Pinto e Alessandro si sono sposati a febbraio scorso ed era presente anche la loro piccola Polly, che era già nel pancione della mamma.