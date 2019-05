Martina Nasoni, spunta l’ex fidanzato a Pomeriggio 5: “Voglio rivederla”

La ragazza col cuore di latta: arriva l’ex fidanzato di Martina Nasoni

La conoscenza tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro rischia di incrinarsi sempre di più al Grande Fratello 16. Dopo l’intromissione di Valentina Vignali, spunta dal passato l’ex fidanzato della ragazza col cuore di latta. Luca, questo il nome del giovane, ha chiesto tramite Roger Garth opinionista di Barbara d’Urso, di avere un confronto con Martina. I due hanno avuto una lunga relazione, come confidato da Roger a Pomeriggio 5, e Luca si è pentito di aver lasciato Martina dopo un tradimento. Guardando la tatuatrice insieme a Daniele nella Casa più spiata d’Italia Luca si è parecchio ingelosito e ha capito di amare ancora l’ex ragazza. Non solo: Luca è convinto che Martina sia la donna della sua vita e vuole chiederle scusa per poi sposarla dopo la fine del reality show.

Barbara d’Urso incredula davanti alla confessione di Roger Garth

La segnalazione di Roger Garth ha lasciato senza parole Barbara d’Urso, che non era a conoscenza di fidanzamenti importanti nella vita di Martina Nasoni, che ha appena 21 anni. Eppure, stando a quanto spifferato dal diretto interessato, la ragazza col cuore di latta del Grande Fratello 16 avrebbe avuto una lunga e importante storia d’amore con Luca (che ha invece 24 anni). Quest’ultimo vorrebbe rivedere Martina per chiederle scusa per quel tradimento che in passato l’ha fatta soffrire. La conduttrice Mediaset accoglierà la richiesta del ragazzo? E se sì come la prenderà Daniele Dal Moro?

Possibile confronto tra Martina Nasoni e l’ex fidanzato

Al momento non ci è dato sapere di più: Barbara d’Urso ha ascoltato con attenzione la segnalazione di Roger Garth e ha invitato il suo opinionista a inviare alla redazione del Grande Fratello tutto il materiale in suo possesso. Ovvero le foto e i video che ritraggono Luca e Martina ai tempi della loro liason. Dunque, il caso resta aperto: dopo Alex Belli e Mila Suarez e Daniele Interrante e Francesca De André un altro incontro-scontro tra ex fidanzati sta per infiammare il reality show Mediaset.