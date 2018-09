Martina Hamdy al GF Vip parla del fidanzato: “Ecco la mia grande paura”

Martina Hamdy al Grande Fratello Vip parla per la prima volta del fidanzato

Martina Hamdy al Grande Fratello Vip parla per la prima volta del fidanzato. Non si sa molto della vita privata della giovane concorrente. Neppure sul suo profilo Instagram ci sono molte informazioni sulla sua sfera sentimentale. Eppure pare proprio che Martina sia molto legata al suo compagno. La concorrente rivela a Giulia Provvedi di avere una grande paura, ovvero quella che il fidanzato possa tradirla. La Hamdy fa notare che lui ha la possibilità di vederla ogni giorno in televisione, all’interno della Casa, ma che lei al contrario non può sapere cosa sta facendo il suo compagno. Una situazione che la sta portando ad avere diversi timori. A rassicurarla ci pensa Giulia de Le Donatella, in quanto anche lei fidanzata. La Provvedi si è separata dal suo compagno per poter prendere parte al reality, ma sa che si può fidare di lui. Per tale motivo, la gemella di Silvia dichiara a Martina se anche lei si fida del suo fidanzato deve stare tranquilla.

Martina Hamdy confessa a Giulia Provvedi di avere delle paure per la sua storia d’amore

Secondo Giulia, è importante che un rapporto si basi sulla fiducia. Infatti, la Provvedi prima di entrare nella Casa ha fatto il punto della situazione con il fidanzato. Entrambi si fidano l’uno dell’altra. Martina, intanto, si dice sicura del fatto che continuerà a portare rispetto al suo compagno all’interno della Casa. Infatti, la Hamdy non teme assolutamente che lei possa prendere una sbandata. Il suo timore è che questo possa accadere al fidanzato, di cui al momento non può sapere nulla. Probabilmente in futuro il programma deciderà di fare qualche sorpresa a Martina, permettendo al compagno di mandarle qualche messaggio. Anche se sembra proprio che il giovane non abbia intenzione di farsi notare nel mondo della televisione.

Chi è il fidanzato di Martina Hamdy? La concorrente non rivela alcun dettaglio

Martina non pubblica foto in compagnia del suo fidanzato e non rivela neanche la sua identità. Probabilmente la Hamdy vuole rispettare una decisione presa dall’uomo, il quale sembra voglia stare lontano dal mondo dello spettacolo. Non ci resta che attendere per scoprire chi è il giovane fortunato che sta a fianco della bella Martina.