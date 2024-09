Martina Colombari, ‘miracolo’: lei e il figlio Achille in biblioteca, foto

Lampi di serenità, finalmente, nella famiglia Costacurta. A sorpresa, nelle scorse ore, Achille, di cui si è parlato tantissimo di recente per via dei suoi problemi personali e per le parole vicine all’insulto rivolte pubblicamente alla madre Martina Colombari, è apparso con quest’ultima, sua nonna e un amico forse nell’ultimo luogo in cui ci si immaginava di poterlo vedere: nella biblioteca comunale di Riccione. ‘Miracolo‘, come si suol dire in questi casi. A documentare la tappa nel luogo culturale è stato lo stesso 19enne, postando una serie di storie sul suo profilo Instagram.

Prima ha pubblicato un breve video in cui si è immortalato in auto con un amico, sua nonna e la madre. Nella seconda storia, invece, si vede e si sente solamente la Colombari che riprende il figlio da qualche metro di distanza mentre sta consultando un libro. “Io – ha bisbigliato la showgirl per non disturbare le altre persone presenti in biblioteca – venivo a studiare qui da piccola perché non c’era Wikipedia, non c’era l’online e si facevano le ricerche con i libri. Qui passavo interi pomeriggi”.

Bello vedere che mamma e figlio vanno d’accordo. I filmati relativi alla biblioteca sono un toccasana. Non tanto per il fatto che Achille abbia sostato in un luogo in cui si respira cultura (che comunque non fa mai male), quanto piuttosto perché è apparso al fianco della madre in un clima disteso e sereno.

Achille Costacurta e le confessioni sull’uso delle droghe

Pochi giorni fa il ragazzo è stato protagonista di un racconto fiume su TikTok in cui ha ammesso di aver fatto uso di droghe, ma che da tempo è “pulito”. “Ho smesso di drogarmi – ha narrato il 19enne -. Vedrete, farò dei test. Esami di ogni tipo per dimostrare che è tutto vero”.

Senza troppo girarci attorno Achille ha detto che non fa uso di cocaina in questo momento. “Se fumo verde? Sto smettendo. Smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo”, ha aggiunto. Poi ha dichiarato di avere tanti progetti in testa, uno che riguarda anche dei ragazzi disabili.

Sempre nel corso della sua lunga confessione, ha rivelato che in passato fumava parecchio e che uno dei suoi disturbi è il fatto di non riuscire a porsi dei limiti a volte. Ha anche raccontato di aver provato un po’ tutte le droghe, “tranne l’eroina”. Il ragazzo ha poi spiegato di aver trascorso un anno e sette mesi in un centro penale.

Adesso, però, assicura di aver messo la testa a posto. Gli piacerebbe iniziare una nuova esperienza televisiva dopo quella fatta con la madre a Pechino Express. “Fosse per me andrei su un’isoletta. Anzi, potrei fare un corso di sopravvivenza, poi farei L’Isola dei Famosi, così vi faccio vedere chi è il vero Achille”, ha concluso.