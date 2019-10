Martin Castrogiovanni a Verissimo: “Sono felicemente fidanzato”

Martin Castrogiovanni è fidanzato: la confessione a Verissimo

Prima volta a Verissimo per Martin Castrogiovanni. L’ex giocatore di rugby è stato intervistato da Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 12 ottobre. Dall’infanzia in Argentina con genitori italiani all’arrivo nel Bel paese, passando per i successi nel rugby e l’approdo sul piccolo schermo: Martin ha parlato a lungo della sua vita professionale e privata. Senza dimenticare l’amore: da qualche tempo Castrogiovanni è felicemente fidanzato con una ragazza che non è famosa e non è conosciuta al grande pubblico. Ma che ha presentato qualche mese fa alla Toffanin, lontano dalla telecamere, tanto che la conduttrice Mediaset l’ha definita molto bella ed elegante.

La fidanzata di Martin Castrogiovanni è Daniela

“Io sono brutto ma ho gusto”, ha scherzato Martin Castrogiovanni a proposito della fidanzata Daniela, che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti lo scorso febbraio grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. La storia è diventata subito seria e per il futuro il conduttore di Tu si que vales sogna di costruire una famiglia insieme alla sua dolce metà. Ma senza fretta, come ribadito dal 38enne: “Vorrei un figlio ma non deve essere la priorità, quello che verrà verrà”.

Gli amori famosi di Martin Castrogiovanni

Prima di conoscere l’attuale fidanzata Daniela, Martin Castrogiovanni ha amato la sciatrice Giulia Candiago: i due si sono lasciati a un passo dal matrimonio. Successivamente Martin ha avuto un flirt con la pallavolista Veronica Angeloni mentre con Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle è nata un’amicizia speciale.