Marta Fascina rompe il silenzio: “Cosa mi ha insegnato Silvio”

Durante la celebrazione dei funerali dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi l’attenzione di tutti i presenti era rivolta a lei, la vedova del Cavaliere Marta Fascina. Lei e l’ex premier si erano infatti sposati con solo rito celebrativo nella primavera dello scorso anno ma non erano legalmente marito e moglie. Nonostante ciò i due condividevano un legame speciale e lo si è capito dalle prime parole che la stessa donna ha voluto dedicare al compagno subito dopo la sua scomparsa.

Le prime parole di Marta Fascina dopo il funerale

Marta Fascina nel corso della funzione religiosa, tenutasi nel Duomo di Milano, non ha mai distolto lo sguardo dal feretro e si è mostrata più volte in lacrime. La donna negli scorsi giorni ha voluto dedicare alcune parole al suo amato compagno, un breve discorso che è stato messo nero su bianco tra i primi da Il Messaggero: “Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana”.

Parole che esprimono gratitudine nei confronti dell’uomo con il quale ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e che le ha insegnato quali sono i valori importanti.

La storia d’amore di Marta Fascina e Silvio Berlusconi

La relazione tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina era stata ufficializzata nel 2020 e da quel momento l’ex premier e la compagna non si sono più lasciati. Lei non ha mai rilasciato dichiarazioni riguardanti il suo rapporto con il Cavaliere e da sempre è molto riservata sulla sua vita privata, tanto è che su di lei non si hanno molte informazioni. Tra le poche notizie disponibili vi è la sua data di nascita, 9 gennaio 1990, e il fatto che si è laureata a Portici mentre della sua famiglia di origine non si sa nulla.

Pare che lei e l’ex premier si siano conosciuti sul posto di lavoro: la donna infatti lavorava per il Milan quando ancora era di proprietà di Berlusconi. All’epoca però il Cavaliere era ancora fidanzato con Francesca Pascale. Quando la loro relazione diventò ufficiale Marta Fascina si fece una presenza costante al fianco di Silvio Berlusconi sia durante il Covid che a ogni ricovero successivo, fino a quello di pochi giorni fa. Nella primavera dello scorso anno, il 19 marzo 2022, i due si sono promessi amore eterno con una cerimonia simbolica celebrata a Villa Gernetto e infatti a oggi non risultano essere sposati legalmente. Tra i presenti molti ospiti illustri tra i quali Matteo Salvini, Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell’Utri e il medico personale del Cavaliere Alberto Zangrillo.