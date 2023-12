Mariotto e i voti “scandalosi”: richiesta del pubblico a Milly e alla Rai

Raffica di critiche per Guillermo Mariotto. Non proprio una novità. Stavolta, però, parte del pubblico che segue Ballando con le Stelle si è inferocito più del solito contro il giurato venezuelano. Su X, il fu Twitter, sono piovuti centinaia di commenti rabbiosi. A far storcere il naso due valutazioni date dallo stilista, quella in cui ha esaminato la performance di Sara Croce e quella indirizzata a Giovanni Terzi.

“Voglio l’amore, voi date poco, non trasmettete come Tano e Lucrezia Lando”, ha dichiarato Mariotto dopo l’esibizione della Croce, dandole come voto 5. Poco prima ha invece alzato la paletta con il numero 7 nel valutare Antonio Caprarica. Ed è a questo punto che sono iniziati a cascare commenti al vetriolo sui social. Tanti coloro che hanno definito “scandaloso” l’atteggiamento del giurato. In effetti, per amor del ballo, sostenere che il giornalista abbia danzato meglio della modella è parso piuttosto surreale.

Parte dei telespettatori si sono inferociti ancor più quando davanti alla giuria si è presentato Giovanni Terzi. Mariotto ha accusato il compagno di Simona Ventura di fare “sempre i piagnistei”, oltre a fare del sarcasmo sulla sua performance. A scatenarsi contro il venezuelano anche Rossella Erra che è gioiosamente impazzita per l’esibizione del giornalista. Mariotto come ha reagito? “Sei una pentola”, ha chiosato con ironia pungente. Fabio Canino ha consigliato al collega di chiedere scusa per l’uscita tutt’altro che elegante. “Ma sì, noi ci conosciamo…”, ha tagliato corto Guillermo.

Guillermo Mariotto nella bufera, pubblico inferocito con il giudice

Nel frattempo sui social la ferocia di parecchi utenti si è fatta via via più intensa. Tantissimi coloro che hanno chiesto a gran voce a Milly Carlucci e alla Rai di licenziare il giudice, ritenendolo incompetente e per nulla imparziale. Alcuni commenti a caldo: “Lo dovete cacciare”, “Basta, adesso se ne deve andare via”, “Non se ne può più”; “Mariotto è viscido, la Rai lo deve allontanare”; “Mandatelo via”; “Così si sfiora il bullismo, va cacciato”; “Mariotto è inutile, scandaloso“; “Fatelo stare zitto, vergognoso”; etc etc.