Mariotto come Madonia. Perché allora Lucarelli lo difende? Il caso

Ieri sera nella puntata di Ballando con le stelle è successo quasi di tutto. Il culmine del paradosso giunge con l’uscita inaspettata di Guillermo Mariotto. Un’uscita che ha portato la conduttrice, Milly Carlucci, a dover cambiare la modalità di voto. Insomma noi amiamo i colpi di scena ma questa volta il pubblico non ha apprezzato il gesto dello stilista. Un atteggiamento da “prima donna” che non solo da’ fastidio ma comporta un cambio inaspettato che coinvolge tutta l’organizzazione del programma. Una mancanza di professionalità che rivela quanto potere detengano alcuni giudici. E allora quando il web attacca Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto forse non ha poi così torto.

Infatti molto spesso i due giudici vengono invitati a parlare esclusivamente di ciò che riguarda il ballo. Dal momento che tendono sempre a portare il giudizio al di fuori dell’ambito artistico e lo usano per punzecchiare i concorrenti. Tanto che alcuni cascano nel tranello e finiscono per innescare lunghe discussioni con loro. Come, per esempio, Angelo Madonia e Giovanni Pernice che hanno abbandonato la pista da ballo quasi sempre furiosi. Così anche Sonia Bruganelli che, ieri sera, ha fatto notare come sia alla Lucarelli che a Mariotto interessasse molto più creare discussioni che affrontare l’analisi del ballo. Insomma non sarà che, alla fine dei conti, rischia di avere ragione persino Sonia Bruganelli?

Sonia Bruganelli a Belve e Lucarelli difende Mariotto

In attesa di ascoltare l’intervista della Bruganelli a Belve con Francesca Fagnani potremmo iniziare a credere che non avesse tutti i torti. Nelle storie Instagram pubblicate oggi da Selvaggia Lucarelli notiamo come la giornalista, facendo riferimento a Mariotto, abbia preso le sue difese. La Lucarelli sostiene che Mariotto abbia delle serate in cui è totalmente “a briglie sciolte”. Lo definisce “eccentrico ed imprevedibile”. Ma quando Madonia se n’è andato, a seguito della loro discussione, ha invece affermato quanto fosse poco professionale.

Allora perché Mariotto che se ne va diventa un “colpo di teatro” e Madonia solo un “rosicone irrispettoso”? Se il ballerino di Federica Pellegrini ha dimostrato poca professionalità anche il giudice di Ballando, andandosene così inaspettatamente, ha fatto la stessa cosa. Se io mi allontanassi dal posto di lavoro per andare a prendere una caffè con un’amica e non tornassi più per l’intera giornata rischierei il licenziamento, giusto? Speriamo che Milly Carlucci, a differenza della Lucarelli, mantenga la sua proverbiale equità anche in questo episodio.