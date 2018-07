Mario Mandzukic moglie: la vita privata del calciatore di Juve e Croazia

Chi è la moglie/fidanzata di Mario Mandzukic? È sposato? Tutto quello che si sa su Ivana

Tanto campione in campo quanto riservato nel privato. Mario Mandzukic non ama parlare molto della sua vita privata. Tanto che le informazioni a riguardo scarseggiano. Anche su Instagram, dove è seguito da quasi tre milioni di follower, l’attaccante preferisce pubblicare scatti delle sue prodezze calcistiche anziché quelle sentimentali. Secondo i beninformati, però, Mandzukic è fidanzato da tempo con una ragazza polacca. Il suo nome è Ivana ma il calciatore non ha mai rivelato di più. Pare che la giovane sia una semplice studentessa e non abbia dunque alcuna ambizione a lavorare nel mondo dello spettacolo, come la maggior parte delle wags che pullulano il mondo calcistico.

Mandzukic vita privata: il calciatore non è sposato

Mandzukic e la fidanzata Ivana stanno insieme da tempo ma per il momento non sono ancora diventati marito e moglie. Forse perché lei deve prima terminare i suoi studi? Sembra che i due si siano conosciuti grazie ad amici in comune. E per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine che li ha spinti a stare insieme e a dare il via ad una bella storia d’amore, diventata sempre più solida e intensa anno dopo anno. E Mandzukic è una persona molto attenta e premurosa quando si parla di affetti, come dichiarato di recente dall’allenatore Cacic: “Non è proprio un chiacchierone. Ma non pensiate sia un tipo chiuso, nella vita privata è un uomo di grande sensibilità, sempre attentissimo alla famiglia e agli amici. Gli piace molto aiutare la gente bisognosa e lo fa in silenzio, lontano dai riflettori. Mario è davvero una bella persona”.

Le parole di Mandzukic sulla sua vita sentimentale

“Passione, coraggio, orgoglio: sono concetti essenziali e non da oggi. Rappresentano quello che provo o che voglio sentire: nel calcio ma anche nella mia vita privata”, ha detto Mario Mandzukic una volta.