Mario Cipollini oggi, come sta? Retroscena a Storie Italiane

Storie Italiane oggi, Mario Cipollini condizioni di salute news: ecco cosa si sa fino a questo momento

Come sta Mario Cipollini dopo l’intervento al cuore? Sono state scritte, nelle ultime ore, delle grandi inesattezze, come ha fatto sapere l’avvocato Giuseppe Napoleone a Storie Italiane: durante la trasmissione di Eleonora Daniele, ha aggiunto anche degli aggiornamenti sulla condizione di salute del famoso ciclista, che ha sentito pochi minuti fa. Delle news su Mario Cipollini che ci permettono di capire come sta davvero e se potrà lasciare l’ospedale fra qualche giorno.

Come sta Mario Cipollini? Le parole del direttore di Novella 2000: le news sul famoso ciclista

Il primo a parlare delle condizioni di salute di Mario Cipollini è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: “Ha fatto due ablazioni. Questo è un problema che aveva da anni. Il cardiologo ha detto che ha una aritmia congenita. Ora si trova in una struttura adatta, una di eccellenza: alle Torrette di Ancona”.

Mario Cipollini oggi, gli ultimi aggiornamenti a Storie Italiane: le parole dell’avvocato sulle condizioni di salute sul ciclista e sull’udienza con l’ex moglie

L’avvocato del ciclista Mario Cipollini ha aggiunto: “L’ho sentito due minuti fa. La sua è stata un’operazione complessa: è durata cinque ore. Ma bisogna fare chiarezza: ha una malattia del cuore congenita e sapeva di tutto questo durante la sua carriera. Ha dovuto fare un approfondimento per via di alcune aritmie a riposo”. Ha poi voluto smentire tutte le ultime voci secondo cui ci sarebbe un collegamento tra l’udienza con l’ex moglie e il suo intervento chirurgico: “Non c’entra assolutamente nulla l’udienza con l’ex moglie. L’operazione era già programmata”.