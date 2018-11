Marina La Rosa a Verissimo: le molestie, Pietro Taricone e Rocco Casalino

Verissimo: le parole di Marina La Rosa su Pietro Taricone e Rocco Casalino

Marina La Rosa è tornata a parlare del Grande Fratello e in particolare di due ex coinquilini: Pietro Taricone e Rocco Casalino. La “gatta morta” lo ha fatto a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 1 dicembre. L’esperienza nella prima edizione del reality show ha fortemente segnato Marina che oggi non rifarebbe quell’esperienza. “Pietro era davvero una persona speciale. Aveva la capacità di entrare nella vita della gente a livello empatico. Quando siamo usciti dal reality le nostre vite erano cambiate. Io attraversavo dei momenti di grande sconforto, perché dovevo abituarmi a questo cambiamento repentino e quando ne parlavo con Pietro, lui rendeva tutto più semplice. Bastava anche solo una frase, una battuta. Era un grande uomo”, ha raccontato Marina. Di Rocco ha invece detto: “So che non sarà contento che parli di lui, ma voglio molto bene a Rocco e tra noi c’è una bella amicizia. Siamo sempre in contatto, ci mandiamo spesso messaggi commentando le varie vicende, tranne l’ultima che non è commentabile! Anche quando eravamo nella casa. Rocco ci confidava che il suo sogno era fare politica, perché aveva molto a cuore i problemi e le difficoltà del sud Italia. È una persona molto intelligente”.

Verissimo: Marina La Rosa è stata vittima di molestie

Nel salotto di Silvia Toffanin Marina La Rosa – oggi moglie e madre felice – ha confidato di aver subito delle molestie quando era più giovane. È successo prima dell’ingresso al Grande Fratello e prima della popolarità. “Questo personaggio abbastanza orrido mi diceva che voleva creare un gruppo musicale. È accaduto tutto in modo molto spiacevole a casa di questa persona. Per anni non sono riuscita a dirlo a nessuno, non ero in grado e non avevo la lucidità di denunciare. Mi sentivo anche in colpa. Dopo il reality molte persone in cambio di un lavoro nel cinema, hanno provato a chiedermi altro. È una situazione veramente scorretta”, ha fatto sapere Marina.

Marina La Rosa pronta per l’Isola dei Famosi?

“Il Grande Fratello non lo rinnego, ma non potrei mai rifare quell’esperienza. L’isola dei Famosi, invece, potrebbe piacermi. Non solo per la trasmissione in sé, ma per l’esperienza di vita”, ha dichiarato Marina La Rosa a Verissimo. L’ex gieffina è pronta a sbarcare in Honduras come fatto lo scorso anno da Filippo Nardi? Chi vivrà, vedrà!