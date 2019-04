Marina La Rosa, le scuse a Kaspar dopo la finale: cos’è accaduto

Marina La Rosa dopo la finale dell’Isola dei Famosi: le scuse a Kaspar Capparoni

Marina La Rosa dopo la finale dell’Isola dei Famosi 2019 avrebbe chiesto subito scusa a Kaspar Capparoni. Questo è ciò che rivela la moglie dell’attore, Veronica Maccarone a Mattino 5. La donna si dice contenta della “non vittoria” dell’ex gieffina, contenta di aver visto trionfare Marco Maddaloni. Secondo l’amica di Nicoletta Larini, Marina avrebbe usato delle strategie per arrivare sino alla finale, dove ha raggiunto il secondo posto. Ed ecco che la Maccarone annuncia che c’è stato un breve incontro tra Kaspar e Marina subito dopo la puntata. Pare che Capparoni abbia raccontato alla moglie di aver ricevuto le scuse da parte dell’ex gieffina. Sembra che la seconda classifica abbia scelto di chiedere scusa a Kaspar per quanto ha detto sul suo conto durante i confessionali in Honduras. Questo dettaglio, secondo Veronica, andrebbe a confermare ciò che da sempre pensa, ovvero che Marina avrebbe utilizzato delle strategie per arrivare fino alla fine del programma.

La moglie di Kaspar Capparoni svela un dettaglio su Marina La Rosa

“Marina ha giocato sul denigrare. Kaspar mi ha raccontato che in lacrime gli ha detto: «Scusami per quello che ho detto nei confessionali, non ce l’ho con te». Puntava sulle strategie”, confessa Veronica a Mattino 5. La moglie di Capparoni è sicura ormai che l’ex gieffina abbia giocato attraverso delle strategie, motivo per cui avrebbe ora scelto di chiedere scusa. Il tutto sarebbe accaduto subito dopo la puntata finale del noto reality. Anche Nicoletta si dice sicura del fatto che Marina abbia giocato durante tutto il suo percorso all’interno del programma. “Mi sembra una persona che si arrampica sugli specchi”, commenta la compagna di Stefano Bettarini. Quando Marina è arrivata in studio, durante la finale, ricordiamo che ha dichiarato di non aver utilizzato alcuna strategia di gioco in Honduras e di essere stata sempre sincera.

Marina La Rosa e Nicoletta Larini: grazie al programma è nata una forte amicizia

Intanto, tra le due donne di Kaspar e Bettarini è nata una bellissima amicizia. “Loro si sono trovati, come ci siamo trovate noi, lei è stata fondamentale in questi mesi. Sono i naufraghi che hanno davvero vissuto l’Isola”, ammette Veronica. Insieme a Nicoletta ha affrontato questa esperienza con più serenità, tanto che è nato un rapporto importante tra loro.