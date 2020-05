Marina La Rosa attacca, Soleil risponde: scontro di fuoco sui social

Isola dei famosi, ancora guerra tra Marina La Rosa e Soleil Stasi: scontro sui social

Tra Marina La Rosa e Soleil Stasi ci sono sempre state scintille e le cose non sono cambiate oggi. Le due ex naufraghe dell’Isola dei famosi si sono stuzzicate dal primo all’ultimo giorno nell’ultima edizione del reality show, era chiaro che non si sopportassero. Oggi Marina è tornata a parlare di Soleil e non ha speso parole dolci verso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La convivenza forzata sull’Isola è rimasta ben impressa nella memoria di Marina, ma non in modo positivo. L’occasione per riparlarne è giunta nelle ultime ore in una intervista realizzata in diretta su Instagram per TvLO – La Web tv senza filtri.

Marina La Rosa parla di Soleil: “Un dito su per il c…o, una str…za”

Alla domanda sull’Isola dei famosi, Marina ha risposto così: “Le privazioni sono tante, non è soltanto il cibo. Il problema è che ci sono anche altre persone oltre te. La difficoltà è l’interazione con gli altri. Per esempio Soleil è un dito su per il c..o, non in maniera piacevole chiaramente. Ha reso invivibile e impraticabile quell’esperienza”. E poi ha proseguito ancora: “Secondo me è recuperabile perché è molto giovane. È str…za, sembra proprio incattivita. Sembra che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto. Parlare con lei è impossibile”. L’idea che si è fatta sull’Isola dei famosi pare abbia trovato conferma in Pechino Express. Marina infatti ha seguito l’edizione: “Ho seguito Pechino e ho visto come si è comportata. La conferma del fatto che sia una str…za”.

Soleil Stasi risponde a Marina La Rosa: “Vipera, finita nel dimenticatoio”

Le parole della concorrente del primo Grande Fratello sono state riportate da Isa e Chia e proprio sul loro profilo Instagram è arrivata la replica di Soleil! In un commento quest’ultima ha scritto: “Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti… Ma deve saperne parecchio di cose lassù se parla così spesso”. E ha aggiunto un post scriptum: “Chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio #getalife”.