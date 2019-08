Marina Joyce, scomparsa youtuber famosa: parla il fidanzato

Marina Joyce, famosa youtuber scomparsa nel nulla. Il mondo dei giovani trema e prega per lei

Nelle ultime ore sui social si respira aria tesa e colma di preoccupazione. Durante la notte, infatti, è stata diffusa la notizia della scomparsa di Marina Joyce, una famosa Youtuber londinese seguita da tantissimi teenagers, anche italiani. 22 anni, biondissima e giovanissima, Marina non è la prima volta che fa preoccupare i suoi fan. Nel 2016 infatti scomparve per la prima volta e migliaia di persone, provenienti da tutto il mondo, si unirono per cercare di capire che cosa le fosse accaduto. I suoi affezionatissimi seguaci iniziarono così ad analizzare i video che erano stati pubblicati su Youtube e ne venne fuori qualcosa di davvero raccapricciante. Marina, infatti, appariva strana. I suoi movimenti erano inconsueti, i suoi occhi sbarrati, sguardo spento. La ragazza sembrava una bambola, anzi, un burattino che veniva mosso da qualcun altro.

Marina Joyce i lividi sul corpo e quelle strani armi nel 2016

Correva l’anno 2016 e Marina Joyce aveva solo 19 anni. Notando i suoi modi strani ed inusuali, i suoi seguaci iniziarono a domandarle se stesse bene ma le sue risposte erano vaghe e per molti nascondevano addirittura richieste d’aiuto. Negli ultimi video, apparsi nel periodo precedente alla sua prima scomparsa, sul corpo della giovane apparvero lividi, tagli e strane bruciature. Qualcuno iniziò a credere che la Yotuber fosse vittima di violenze da parte di qualcuno, forse dal suo fidanzato. Ma, non solo, in alcuni video si potevano notare addirittura la presenza di alcune armi messe qua e là nella camera dove la ragazza registrava i suoi video. Le cose peggiorarono ancora di più quando Marina postò un video dove indossava un vestito rosa e si sentiva una voce che diceva: “Help me” (“aiutatemi”). I suoi fan, comunque, erano accomunati dallo stesso pensiero secondo il quale Marina era tenuta prigioniera dal suo fidanzato che l’obbligava a fare video per guadagnare. Alla fine, il caso finì tra le mani della polizia che, dopo varie indagini, comunicò che la ragazza stava bene. Quindi, qualcuno accusò la giovane britannica di essersi inventata tutto per acquisire più popolarità.

Marina Joyce, la diffusione della notizia sulla sua scomparsa

Nella giornata di ieri, 9 Agosto 2019, è arrivata la notizia della scomparsa di Marina Joyce e questa volta il caso sembra essere molto più serio di quello del 2016. A diffondere l’appello sono state proprio le forze dell’ordine e a quanto pare la ragazza è sparita nel nulla già da ben 10 giorni. L’allarme ufficiale infatti è stato lanciato il 7 Agosto, perché la giovane è stata vista a Londra per l’ultima volta il 31 di Luglio. La preoccupazione è quindi tantissima. Attualmente le ricerche risultano in corso ma non ci sono stati ancora grandi risvolti. L’unico post che è stato rilasciato riguardante la scomparsa della ragazza è stato scritto dal suo fidanzato, ritenuto da molti colpevole, ma di notizie ufficiali non ne sono ancora arrivate.

Marina Joyce, parla il fidanzato Brandon Mehmed

Marina Joyce è legata da un po’ di tempo a Brandon Mehmed, uno youtuber di 19 anni molto meno famoso di lei. E sono stati in tanti a puntare il dito proprio contro di lui. Poche ore fa, il ragazzo ha scritto un post sui social dove sostiene che Marina stia bene. Ecco le sue parole: “Tante persone vogliono una spiegazione, questo è quello che posso dirvi io: stiamo cercando di gestire tutto in maniera professionale. Per favore, non preoccupatevi per lei chiedendovi se sia al sicuro e stia bene (questo ve lo posso assicurare io). E mi rivolgo anche a coloro che ritengono che mi stia muovendo in modo sospettoso, voi non siete ben informati e non mi conoscete bene. Buonanotte!”.