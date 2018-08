Marilyn Manson, malore improvviso sul palco: concerto interrotto

Come sta Marilyn Manson: il cantante è stato costretto ad annullare il suo concerto in Texas

Attimi di paura per Marilyn Manson e tutti i fan accorsi ad ascoltare il cantante al concerto in Texas dello scorso sabato. Durante la serata, dopo aver cantato solo cinque canzoni, l’artista è stato colto da un improvviso malore. Un risvolto che nessuno si aspettava e che ha spinto Brian Hugh Warner (questo il vero nome di Manson) a interrompere la sua performance. Quella di Sweet Dreams, cover degli Eurythmics, e da sempre uno dei suoi cavalli di battaglia. A rivelarlo è stato il giornale locale Houston Press, che ha fatto sapere che il problema di salute di Marilyn è sorto per via di un’intossicazione alimentare. Il 49enne ha lasciato subito il palco per un controllo medico mentre il concerto è andato avanti con Rob Zombie, che sta condividendo con Manson questo Twins of Evil: The Second Coming Tour.

Periodo difficile per Marilyn Manson e il suo tour

Nonostante le numerose presenze che sta registrando l’ultimo tour, questo non è un periodo facile per Marilyn Manson. Quest’ultimo sta vivendo dei giorni piuttosto sfortunati e complicati. Prima dell’intossicazione alimentare, infatti, l’interprete è stato costretto ad annullare il concerto dello scorso luglio a Toronto per via di una “malattia improvvisa”.

Un pezzo di palco è caduto addosso a Manson

Non solo: un anno fa, durante un live a New York, un pezzo di palco è caduto addosso a Manson, provocando danni a gamba e caviglia.