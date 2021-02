Marilyn Manson, Evan Rachel Wood accusa: “Abusi e manipolazioni”

Evan Rachel Wood ha rivelato di aver ricevuto gravi abusi da Marilyn Manson. L’attrice già in passato aveva raccontato di essere una sopravvissuta alle violenze domestiche, ma non aveva specificato il nome di chi aveva abusato di lei. Il racconto è arrivato invece in queste ore, con un post su Instagram e una dichiarazione rilasciata successivamente a Vanity Fair. Le parole di Evan Rachel Wood sono pesanti, agghiaccianti. Le accuse a Marilyn Manson sono molto gravi. L’attrice ha esordito nel suo post su Instagram rivelando il nome del suo aggressore: Brian Warner, che è proprio il nome all’anagrafe di Manson.

Ha raccontato che le violenze sono cominciate quando lei era ancora adolescente. Un racconto che può essere fatto solo attraverso le parole di Evan Rachel Wood:

“Ha abusato di me in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta a un lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere per paura di ritorsioni, calunnie e ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso”.

Ha lanciato un appello alle tante industrie con cui ha lavorato e ha espresso vicinanza alle tante vittime che non rimarranno più in silenzio. L’attrice aveva rivelato già nel 2016 di essere stata vittima di violenze e stupro, ma senza fare il nome del suo carnefice. Intanto non è rimasta ferma e in silenzio, si è attivata per aiutare chi si è trovato o si trova nella sua stessa situazione. Nel 2019 ha infatti creato il Phoenix Act, un disegno di legge che estende il termine di prescrizione sulla violenza domestica da tre a cinque anni. Dopo la firma del governatore della California, il disegno di legge è entrato in vigore a gennaio del 2020.

L’attrice ha anche testimoniato dinanzi al Senato della California, raccontando di episodi di attacchi di gelosia estrema che spesso portavano il suo aggressore a distruggere la casa. Tra i dettagli che aveva rivelato in quella occasione, Evan Rachel Wood aveva aggiunto che veniva messa alle strette in una stanza e minacciata. Ha provato ad andare via di casa diverse volte, ma lui trovava il modo di farla tornare.

La relazione tra Evan Rachel Wood e Marilyn Manson è diventata pubblica nel 2007. Lei aveva 19 anni, Manson il doppio ovvero 38. Hanno reso ufficiale la relazione nel 2010, ma si sono lasciati nello stesso anno.