Mariano Di Vaio in ospedale: il motivo e come sta ora

And that’s how life is.. sometimes we feel we can conquer the world we have all the energies and we don’t want to believe that we should stop worrying and thinking every-now & then , that’s my mindset most of the times, but our bodies often slap us in the face and say “dude if you don’t stop I’ll stop you now”. I’ve always had problems managing stress and tough moments and even if it doesn’t show on the outside I somatize in the inside . And I go trough this really hard and bad days which I hope you’ll never experience my friends. #by the way it’s been few days and I’m feeling better now, I’m faithful cause I’m in good hands, you just say a little pray for me and don’t worry I’ll get some rest ready to come back stronger than before 🙂 – Ed è così che va la vita! Ci sentiamo sempre fortissimi ed indistruttibili, e non vogliamo mai staccare del tutto dai problemi dai pensieri e dalle decisioni importanti, nemmeno quando ce ne andiamo in vacanza. Chi è come me ed ha questo “mindset” mi capirà. Ma purtroppo a volte il nostro corpo ci prende e ci sbatte al muro per farci ragionare. Io aimé somatizzo i momenti difficili internamente e ricorrono sempre i soliti danni come 5 anni fa quando rischiai il coma. Mi ero promesso che ci sarei stato attento, non avrei esagerato, ma purtroppo sono fatto così e quando faccio qualcosa la faccio bene e non è mai semplice. Comunque non mi dilungo, grazie per i messaggi di qsti gg nn ero scomparso ero all ospedale 🙂 mi sento già meglio e spero di tornare a casa in fretta! Vi voglio bene ♥️🙌🏻