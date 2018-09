Mariano Catanzaro contro Sara e Nilufar: “Mi avete accusato e poi voi..”

Mariano Catanzaro furioso con Sara Affi Fella e Nilufar Addati: “Con me avete sbagliato di grosso”

Mariano Catanzaro commenta duramente quanto sta accadendo intorno a Sara Affi Fella. In questi giorni è uscita fuori tutta la verità sul suo trono. In particolare, come già sicuramente saprete, Sara stava insieme a Nicola Panico durante la sua esperienza a Uomini e Donne. L’ex tronista è finita in una vera e propria bufera e il pubblico non può ricordare il momento in cui la Affi Fella e Nilufar Addati riprendevano in studio Mariano. Le due criticavano apertamente il comportamento del Catanzaro, il quale passò agli occhi dei telespettatori come una persona in cerca di visibilità. Ed ecco che ora il pubblico chiede a Mariano cosa pensa di quanto è uscito fuori in questi giorni. L’ex tornista non può fare a meno di criticare duramente sia la storia di Sara che quella di Nilufar. Entrambe hanno comesso degli errori, ma la Affi Fella è finita completamente nel mirino dei telespettatori. Mentre la Addati è riuscita a riconquistare il pubblico confermando di essere innamorata davvero di Giordano Mazzocchi, per Sara questo compito sarà molto più difficile.

Lo stesso Mariano ammette: “Sara da te non me l’aspettavo”. L’ex tronista appare abbastanza furioso e ci tiene a precisare di volere bene a Nilufar e Sara. Ma “non dovevate giudicarmi, non stavate nella posizione di poterlo fare”. Infatti, su Mariano non è uscita fuori mai alcuna prova, mentre sulla Addati e sulla Affi Fella sono trapelate proprio le prove che hanno confermato i loro errori. Il Catanzaro, nel corso di una diretta, mostra il momento in cui le due ex troniste si erano accanite contro di lui. “Sara tu sapendo che facevi quella cosa, come ti viene da dire una cosa del genere?” Mariano, in realtà, sembra non trovare una spiegazione a tutto questo. Parole molto dure quelle del Catanzaro, che però ci tiene a precisare che vuole molto bene a Sara e Nilufar.

Mariano Catanzaro e il duro sfogo contro Sara e Nilufar dopo Uomini e Donne

“Il vostro divertimento ve lo facevate a casa, la mossa del giaguaro lo facevo davanti alle telecamere”, rivela apertamente Mariano. Senza peli sulla lingua, l’ex tronista afferma che sia Nilufar che Sara hanno sbagliato di grosso con lui. Intanto, il Catanzaro ci tiene a ringraziare tutti i fan che l’hanno sempre sostenuto e che ora gli hanno chiesto di dire la sua sulla vicenda che riguarda la Affi Fella.