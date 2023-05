Marianna Morandi è stata ospite, martedì 9 maggio, di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“, insieme alla madre Laura Efrikian. Le due hanno raccontato dettagli inediti del loro rapporto, dell’infanzia di Marianna con lei e Gianni Morandi e, in generale, hanno ricordato aneddoti delle loro vita. Inoltre, la 54enne ha parlato a cuore aperto dei suoi amati figli, Giovanni e Paolo Antonacci, avuti dall’ex compagno Biagio Antonacci. A tal proposito, ha anche colto l’occasione per rispondere a delle sue recente dichiarazioni.

Pochi giorni fa, il noto cantautore ha rilasciato una lunga intervista a “Il Corriere della Sera”, durante la quale ha confessato di avere un grande senso di colpa nella sua vita: quello relativo alla separazione con Marianna Morandi, madre dei suoi due figli. I due, sono stati insieme dal 1993 al 2002, fino a quando hanno deciso di prendere strade separate. Ebbene, la sua ex compagna, a domanda diretta di Serena Bortone, ha risposto rassicurando ed elogiando Antonacci nel suo ruolo di padre, spendendo per lui bellissime parole:

“Si, l’ho letto, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo.”

Insomma, nonostante tutto, i due sono sempre riusciti a dare la priorità ai loro due figli e a mantenere una buona relazione. Ad oggi, Biagio ha ritrovato l’amore accanto alla giornalista Paola Cardinale, dalla quale nel 2021 ha avuto un terzo figlio di nome Carlo. D’altro canto, da quando Marianna si è allontanata dal mondo dello spettacolo, non si hanno molte notizie della sua vita privata, per cui non è note qualora abbia o meno un nuovo compagno.

Marianna Morandi: l’orgoglio per il figlio Paolo Antonacci

Paolo Antonacci, figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci nonché nipote di Gianni Morandi, è ad oggi uno degli autori musicali più importanti del panorama italiano, avendo messo la firma a tantissimi successi: da “Tango” di Tanani, a “Mille” di Fedez” fino alla recentissima hit di Annalisa, “Mon amour”.

Durante l’intervista a “Oggi è un altro giorno”, Marianna ha parlato con grande orgoglio del figlio e della sua carriera, mostrandosi felice e commosa di tutti i suoi traguardi. Inoltre, ha ricordato di quando, a soli 16 anni, Paolo decise di lasciare la scuola per seguire papà Biagio in tour e dedicarsi alla sua passione per la musica. Questo aveva causato parecchie tensioni tra madre e figlio e la donna si è detta molto dispiaciuta di come ha affrontato quel periodo.

Marianna ha dichiarato di provare un grande rimorso per non essere stata più comprensiva nei confronti del figlio. Ad ogni modo, alla fine, Paolo, oltre ad aver intrapreso una fantastica carriera nel mondo musicale, ha anche finito la scuola, oltre ad essersi laureato. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.