Mariana: “Fiera dei ritocchini. Ida e Gianluca? Odio a prima vista”

Case a prima vista, il noto programma di Real Time, ha visto trionfare non solo il format stesso e il trend immobiliare che ha preso piede, ma anche i tre protagonisti del programma. Gli agenti immobiliari più invidiati di Milano sono Ida Platano, Gianluca Torre e Maria d’Amico.

Quest’ultima, intervistata da Fanpage.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate ai lettori. L’intervista, disponibile sia in forma scritta che in video, ha rivelato una realtà del suo lavoro mai svelata prima. Le dichiarazioni di Maria d’Amico, soprannominata affettuosamente “bambolina” dalla collega Ida Platano, confermano i pregiudizi che molti telespettatori potrebbero nutrire.

Le dichiarazioni di Mariana d’Amico

L’agente immobiliare di Milano è presente nel settore con successo da ben 17 anni. Ha le idee chiare su come accontentare tutte le richieste dei suoi clienti e grazie al programma televisivo di Discovery che l’ha resa famosa, la fila alla sua porta è sempre più lunga.

Non è passato inosservato però un aspetto del suo lavoro che Mariana ha espresso con rammarico e orgoglio. La d’Amico ha infatti dichiarato:

Ho lottato contro il mio aspetto estetico, ero una giovane donna in un settore di uomini. Non nego i miei ritocchi, ne vado fiera!

Sentirsi meglio con se stesse, spesso e volentieri, non riguarda solo il mondo dello spettacolo, ma riguarda anche persone comuni. È il caso di Mariana, che ha ammesso di essersi sottoposta a qualche ritocco per sentirsi più bella e in armonia con sé stessa. Tuttavia, questi cambiamenti, come afferma lei stessa, non l’hanno sempre aiutata nel lavoro. Al contrario, veniva spesso giudicata incapace a causa del suo aspetto: bella, sinuosa e vamp, come emerge dalla trasmissione televisiva. Con duro lavoro, impegno e bravura, D’Amico ha sempre smentito questi sciocchi pregiudizi, riuscendo a superare i pensieri negativi sul suo lavoro e sulla sua persona.

Il successo

Con i compagni di viaggio, Ida e Gianluca, nonostante l’iniziale “odio a prima vista”, è riuscita a sbarcare in televisione arrivando a guadagnare migliaia di follower in un solo giorno.

Noi tre piacciamo al pubblico, abbiamo caratteri diversi che però alla fine ci uniscono. Tutte le sere è come se cenassimo insieme alle famiglie italiane, che si identificano con noi e con quello che mostriamo.

Un successo del tutto inaspettato quello di Mariana, un successo televisivo che ha avuto dei riscontri importanti anche nel suo lavoro personale di agente immobiliare. Mariana dichiara:

Le persone mi scrivono direttamente via mail perché vogliono che sia io a occuparmi della vendita della loro casa. Per me è una grande soddisfazione, sono orgogliosa, anche se ho una maggiore responsabilità rispetto a prima.

Vita Privata

Mariana non ama parlare di se stessa e del suo privato, lo ha dichiarato con fermezza nell’intervista. Con il successo ottenuto d’altronde, non è sempre facile gestire le persone e il proprio privato. La d’Amico è passata da agente immobiliare comune a una star televisiva e del web in pochissimo tempo e questa scelta sembra più che legittima.

Gestisce il tempo in famiglia come ” una mamma lavoratrice“, spesso con sacrifici e rimorsi ma lo fa col sorriso e con la consapevolezza che i suoi figli la ammireranno per il successo che sta ottenendo.