Mariah Carey, All I Want For Christmas è un plagio? L’accusa, cosa rischia

Guai giudiziari per Mariah Carey. La popstar internazionale statunitense è stata accusata di aver letteralmente copiato “volontariamente e intenzionalmente” il titolo della sua canzone più celebre, “All I Want For Christmas Is You”, da un altro brano, composto dal cantautore Andy Stone. Quest’ultimo, a distanza di 28 anni dal rilascio del brano incriminato, ha deciso di procedere per vie legali. Ecco cosa sta succedendo e cosa attende la 53enne.

Mariah Carey è senza dubbio una delle voci più belle del panorama musicale globale. In attività dalla fine degli anni Ottanta la 53enne ha raggiunto grande popolarità con la canzone, ormai classico di Natale, “All I Want For Christmas Is You”. Proprio questo inconfondibile titolo sarebbe stato copiato dalla Carey da un’altra canzone. La ballata country in questione porta la firma di Andy Stone, che l’ha composta per il suo gruppo, i Vince Vance & The Valiants.

La “All I Want For Christmas Is You” “originale” è stata registrata nel 1989, 5 anni prima della pubblicazione del classico natalizio che tutti conosciamo. La versione dei Vince Vance & The Valiants è stata cantata dalla voce di Lisa Burgess Stewart. Al contrario della canzone della Carey, che ha battuto praticamente ogni record di vendite e continua a farlo anno dopo anno, quella di Andy Stone, il cui pseudonimo era Vince Vance, ha avuto un successo alquanto limitato.

Mariah Carey citata in giudizio: le accuse nel dettaglio

Le due canzoni sono diversissime dal punto di vista del contenuto. Ciò che è uguale è “solamente” il titolo, ragione per cui Stone ha accusato la 53enne di plagio. Secondo Vince Vance la Carey e il suo co-compositore Walter Afanasieff avrebbero dovuto chiedere il permesso per utilizzare la stessa frase come titolo per un altro brano. Da parte di Mariah, ancora, non è arrivata alcuna risposta all’accusa. Molto probabilmente la faccenda sarà dibattuta prevalentemente nelle sedi legali. Stone ha depositato i documenti del caso presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Louisiana.

Cosa rischia l’interprete americana? Stone ha chiesto alla cantante un risarcimento di ben 20 milioni di dollari per i danni arrecati. Secondo il compositore si è trattato di “comportamento scorretto” in quanto l’uso dello stesso titolo in una canzone “ha causato confusione”.

Per Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” è una vera gallina dalle uova d’oro. Il brano ha raggiunto la prima posizione nella prestigiosa classifica internazionale della Hot 100 di Billboard in tre epoche diverse. Ogni anno la cantante percepisce circa un milione di euro dai diritti della canzone.