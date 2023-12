Maria Zaffino, cosa fa oggi: “Flirt con Sperti e perché lasciò Amici”

Maria Zaffino, ex ballerina professionista di Amici, si è raccontata in un’intervista a Fanpage.it. Tanti gli argomenti affrontati, come la sua esperienza nel talent di Maria De Filippi, così come il gossip sul presunto flirt con Gianni Sperti. Spazio anche alla vita privata. Zaffino, allontanatasi dai riflettori del piccolo schermo, oggi è docente e direttrice di un’accademia di danza, è sposata, ha due figlie ed è diventata nonna circa due anni fa.

L’esperienza ad Amici

Ampio spazio, all’interno dell’intervista, alla sua esperienza ad Amici, dove Maria Zaffino è stata una delle professioniste più amate per oltre dieci anni. L’ex ballerina del talent ha spiegato di vedere ancora il programma, specialmente quando si avvicina il serale, esprimendo il suo gradimento per alcuni concorrenti degli anni passati, come Isobel Kinnear e Serena Marchese. In merito al suo addio al talent targato Mediaset, Maria Zaffino ha spiegato:

“Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera. Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse. Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così“.

Dopo aver lasciato quella che per tanti anni era stata la sua casa, Maria ha continuato a lavorare tanto, evitando però di affrontare questo argomento per qualche tempo. Lo scoprire come ci fosse ancora l’affetto delle persone ha cambiato le cose: “Ho visto che le persone continuavano ad amarmi, ancora oggi – quando non ricordano il mio cognome – mi cercano come ‘angelo biondo’ o come ‘miele’. Poi vengono a chiedermi come sto, che faccio, perché non torno ad Amici“. In merito ad un possibile ritorno nel talent, Maria Zaffino non ha escluso questa possibilità, rivelando come in tanti la rimpiangano: “Chi lo sa. Se mi chiamassero, ci andrei molto volentieri. Magari come giudice, dato che ho un bagaglio molto grande“.

Il gossip sul presunto flirt con Gianni Sperti

Maria Zaffino ha poi parlato di Gianni Sperti. I due, prima dell’esperienza ad Amici, lavorarono al programma Buona domenica. Nel 2008 uscirono delle foto che ritraevano Maria e Gianni insieme, quindi si parlò con insistenza di un flirt. A tal proposito, Maria ha fatto chiarezza, spiegando come tra i due ci sia sempre stata amicizia: “Ogni volta che facevamo una serata, la gente impazziva nel vederci arrivare insieme: ‘Oddio, che bello, la coppia dell’anno’. E noi: ‘No, siamo solo amici’. C’è sempre stata un’amicizia. Mettiamola così, tra noi c’era un amore amichevole, molto grande“. Un’amicizia che, come detto da Maria nell’intervista, continua ancora oggi.

L’attaccamento a Maurizio Costanzo

Maria ha rievocato anche la sua precedente relazione con l’ex allievo di Amici Michele Maddaloni, che ha definito come “una persona bella da ricordare“. Parlando invece di pentimenti, l’ex ballerina del talent di Canale 5 ha spiegato di non averne in termini di carriera. L’unico, come ha rivelato, è stato quello di non esser tornata a salutare Maurizio Costanzo, a cui Maria era attaccatissima: “Costanzo era una persona speciale. Quando ho saputo della sua morte, per me è stato un trauma” ha confessato. Maria ha spiegato anche per quale motivo non fosse riuscita a salutarlo in questi anni, raccontando il suo sentirsi fuori luogo: