Maria Teresa Ruta sposa Roberto: “Sarà un matrimonio subacqueo”

Maria Teresa Ruta è pronta a dire di nuovo sì. Archiviato il matrimonio naufragato con il giornalista Amedeo Goria, la conduttrice sogna ora di convolare a nozze con il compagno storico Roberto Zappulla. In realtà più che un desiderio è un vero e proprio progetto concreto: a quanto pare sono già iniziati i preparativi per il matrimonio. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la Ruta vuole diventare la moglie di Roberto, che ha già sposato otto volte all’estero, con riti internazionali. Oggi la coppia sogna di concretizzare il grande passo anche in Italia.

L’annuncio è stato dato da Maria Teresa Ruta sulle pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo! Mi stanno confezionando una muta bianca. Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi. Dopodiché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l’Italia, festeggiando con tanti amici e parenti accanto a noi”

Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla fanno coppia fissa da ben quindici anni. Nonostante il trascorrere del tempo Roberto e Maria Teresa non hanno mai vissuto alcuna crisi. Il primo incontro tra i due è avvenuto grazie a un programma tv dove lei era la conduttrice e lui il produttore. Un colpo di fulmine per entrambi che da allora non si sono più lasciati: il loro legame si è rafforzato sempre di più con lo scorrere del tempo.

La Ruta e Zappulla non hanno figli insieme anche se non hanno nascosto di averci provato. Roberto ha un figlio, ormai grande, frutto di un precedente matrimonio. Maria Teresa Ruta ha invece avuto Guenda e Gian Amadeo dal rapporto con Amedeo Goria, durato dal 1987 al 2004.

Maria Teresa Ruta, tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha confidato che a Roberto Zappulla piace molto la sua bellezza naturale. Al contrario di tante colleghe Maria Teresa non ha mai ceduto al fascino del bisturi.

L’unico cambiamento di Maria Teresa Ruta riguarda i capelli: da tempo usa la tinta bionda per coprire il suo colore castano naturale. La presentatrice ha però ammesso che spesso il compagno, nonché futuro marito, le consiglia di indossare un abbigliamento consono alla sua età.

Spesso Maria Teresa Ruta, come si è visto pure nella Casa più spiata d’Italia, ama sfoggiare minigonne e pantaloncini ma secondo Roberto non sono capi adatti all’età della Ruta, che ha ormai raggiunto il traguardo dei 60 anni.