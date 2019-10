Maria Teresa Ruta e la figlia: le confessioni che sconvolgono la Panicucci

Maria Teresa Ruta e la figlia Guendalina a Mattino 5: i racconti del passato che lasciano senza parole Federica Panicucci

Il racconto di Maria Teresa Ruta sconvolge non poco Federica Panicucci a Mattino 5. L’ex showgirl italiana, ospite nel programma insieme alla figlia Guendalina, svela alcuni fatti inediti del passato. Il tema di oggi riguarda le madri un po’ ingombranti e a parlare ci pensa proprio Maria Teresa. Con la figlia, rivela qual è il loro rapporto tra madre e figlia. Di certo non è la prima volta che la showgirl dichiara di aver sempre preferito vedere i suoi figli cavarsela da soli. Proprio per tale motivo, ha scelto di lasciare Guenda di 17 anni e suo fratello di 14 a vivere da soli. Per permettere a entrambi, appunto, di cavarsela da soli, ha scelto di andare lei stessa via di casa. Maria Teresa ammette che era molto presa dal lavoro e, per tale motivo, anche stressata. I due ragazzi pare riuscissero a tirare fuori il peggio di lei e così ha scelto di andare via. A questo punto, incredula, la Panicucci le chiede quando è tornata. La showgirl risponde di non essere mai tornata a vivere insieme ai due figli. Una confessione che lascia un po’ senza parole i presenti in studio, ma il racconto prosegue con nuove rivelazioni.

Maria Teresa Ruta confessa: “Li ho dimenticati in un Autogrill”

A raccontare quanto accaduto durante la sua adolescenza è la stessa Guendalina, la quale racconta che la madre avrebbe preferito vivere il suo grande amore con Roberto Zappulla. Non è stato facile per la ragazza, che in quel periodo ha dovuto anche fare da mamma a suo fratello. Impossibile non notare il viso sconvolto della Panicucci, che resta ancora più sconcertata di fronte ad altre confessioni. Maria Teresa ammette di aver dimenticato più volte i figli a scuola, per poi ricordarsene solo la sera. Durante un’altra circostanza, la showgirl confessa addirittura di aver dimenticato entrambi in un Autogrill. Una confessione davvero forte, che però vede Maria Teresa e sua figlia Guendalina ridere.

Maria Teresa Ruta, i figli a letto con le scarpe: Federica Panicucci cerca spiegazioni

“Forse tutto sommato è stato meglio che sia andata via”, dichiara Guenda sulla madre, per poi lasciarsi scappare una risata. La ragazza, naturalmente, scherza per quanto accaduto in passato. Ma sembra proprio che Maria Teresa sia stata davvero sbadata e non solo. Quando la figlia aveva ancora pochi mesi, la showgirl l’avrebbe addirittura chiusa in una borsa per portarla in aeroporto. A sconvolgere la Panicucci è anche il racconto riguardante altri episodi, su cui la Ruta rivela di aver mandato più volte i due figli a dormire con le scarpe. “Eravamo piccoli, noi eravamo abituati”, risponde Guenda a un’incredula Federica.