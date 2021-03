Maria Teresa Ruta, “falsissima” per Zorzi? Arriva la risposta: cosa pensa lei

Giada Di Miceli ha ospitato Maria Teresa Ruta nella sua trasmissione Non succederà più. L’ex Vippona si è quindi raccontata su Radio Radio a settimane di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 5. Ha ribadito ancora una volta di essere felice del suo percorso e di averlo condiviso, seppure per poco tempo, con sua figlia Guenda. La conduttrice radiofonica ha chiesto spiegazioni su una sua dichiarazione recente, ovvero su alcuni concorrenti con i quali si perderà dopo il GF Vip. Lei ha confermato che è così ma per forza di cose, magari non accadrà volontariamente. Insomma che una serie di circostanze possono portare le persone a perdersi di vista.

Queste le sue parole: “Concorrenti la cui vita è molto diversa dalla mia. Sonia, Andrea ma sento la sua fidanzata. L’età anagrafica è importante. Oggi ho sentito Giulia, ho sentito Carlotta. Ci scriviamo. Domenica ho visto Stefania”. Non ha nascosto però che è possibile poi ritrovarsi, magari anche lavorando insieme, e sarà come non essersi mai persi di vista. A proposito di Tommaso Zorzi e il suo averla definita “falsissima” a Verissimo, ha detto di aver vissuto con lui mesi di amore e di armonia. Ha ribadito di essere stata la sua prima fan. “Io sono rimasta alla Casa, quello che è successo lo porto nel cuore”, ha detto. In un primo momento non ha risposto quindi in modo diretto alla definizione di “falsissima”, quindi Giada è tornata su questo punto. E Maria Teresa ha commentato così:

“Tommaso è un ragazzo anche molto ironico, ha un modo di essere un po’ pungente. Io l’ho sgridato per non avermi detto di avermi nominata e lì forse ci è rimasto male. Credo siano cose dettate dal momento. Io sono sicura che se dovessimo vederci domani mattina per fare un lavoro insieme ci guarderemmo negli occhi e ci diremmo ‘Ci siamo capiti o non ci siamo capiti’. Secondo me non pensa che io sia falsissima, è un suo modo ironico di decifrarmi, è impossibile che pensi che io sia falsa”

Ha rivelato di non averlo chiamato per avere spiegazioni, di non averne avvertito il bisogno insomma. Né lo avverte ora. La Di Miceli le ha chiesto cosa direbbe oggi a Tommaso. Lei gli ha quindi fatto l’in bocca al lupo per l’Isola dei famosi, senza aggiungere altro. Ma la conduttrice radiofonica non ha mollato la presa facilmente vedendo che la Ruta ha minimizzato. Ma anche in un secondo momento Maria Teresa ha sminuito ulteriormente questo scontro a distanza con Zorzi: “Ha detto una mezza cosa”.

Ha tergiversato insomma, senza rispondere in modo diretto e chiaro al “falsissima”. Ha anche tirato in ballo Andrea Zelletta e un elenco fatto sulla bellezza delle ragazze, paragonandolo all’elenco di Tommaso sulle concorrenti false. Un elenco, quello di Zelletta, che ha poco a che fare però con quello delle falsità fatte da Zorzi a Verissimo. Quindi è passata a dire la sua sulle coppie che si sono formate nella Casa del GF Vip.

Ha promosso Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: seppure siano diversi, secondo lei a fare da collante sarà il saper ridere insieme. Poi ha difeso Rosalinda Cannavò dalle critiche ricevute sui social a causa dell’avvicinamento ad Andrea Zenga. Secondo lei se non ci fosse stato un trasporto importante non si sarebbe sbilanciata così tanto. Anche loro quindi promossi come coppia per lei e si prendono perché si somigliano.