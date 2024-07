Maria Rita Viaggi è morta: la ‘Signorina Buonasera’ aveva 69 anni

È venuta a mancare oggi, mercoledì 3 luglio, uno dei volti storici della Rai, ovvero l’indimenticabile ‘Signorina Buonasera’ Maria Rita Viaggi. Maria Rita è scomparsa a soli 69 anni nella sua città di origine, Grosseto, colpita da un malore improvviso. Stando a quanto si legge su una nota diffusa dall’Ansa, ci sarebbero stati vari tentativi del 118 di rianimarla, risultati poi vani. L’ex annunciatrice Rai era tornata a vivere da poco a Grosseto dopo aver passato molti anni per lavoro a Roma. Con lei, era presente il marito Vincenzo Gerghi, l’ex segretario generale della provincia di Grosseto. Proprio quest’anno, il prossimo 14 novembre 2024, Maria Rita Viaggi avrebbe compiuto 70 anni.

Morta Maria Rita Viaggi: addio alla storica ‘Signorina Buonasera’

Poco fa, l’Ansa ha dato la notizia della morte di Maria Rita Viaggi, una delle annunciatrici che ogni giorno comunicava ai telespettatori il palinsesto quotidiano della Rai. Le annunciatrici diventarono così iconiche da essere rinominate “Signorine Buonasera” . Poco dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa, una delle prime ad esprimere le proprio condoglianze è stata proprio una delle sue colleghe, nonché altra ‘Signorina buonasera‘, ovvero Ilaria Moscato.

Quest’ultima ha pubblicato su Instagram una foto della Viaggi con scritto: “Ciao Maria Rita”. Il post è stato immediatamente invaso da commenti di utenti che hanno ricordato con affetto una delle più amate “Signorine Buonasera” e una donna che ha segnato la storia della televisione. Noi di GossipeTv esprimiamo le nostre più sincere condoglianze al marito Vincenzo Gerghi, alla famiglia e a tutte le persone care di Maria Rita Viaggi.

Maria Rita Viaggi: vita e carriera

Maria Rita Viaggi è nata a Grosseto da papà Adriano Viaggi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, e mamma Irma, cantante lirica di origine caprese. Sin dall’infanzia, si è appassionata al mondo dello spettacolo studiando all’Accademia di Danza Classica e all’Accademia di Arte Drammatica.

Negli anni Ottana, inizia la sua carriera in televisione come conduttrice del meteo del TG1 e ‘Signorina Buonasera‘, ovvero annunciatrice Rai. Successivamente, si è dedicata allo studio delle leggi divine, diventando esperta di storia della religione e tecnologia. Ha preso parte a Sanremo Religioso e ha ricevuto il Golden Graal per il suo impegno umanitario e spirituale.

Il suo percorso spirituale è stato segnato in maniera particolare dal canto del brano “La Pupilla di Dio”, sigla della diretta Rai Uno per l’Immacolata, e dall’apertura della tradizionale diretta in omaggio a Papa Giovanni Paolo II nel 2022.