Maria Perego è morta, inventò Topo Gigio: le parole di Francesca Fialdini

Maria Perego è morta, diede vita a Topo Gigio. Le parole della conduttrice tv Francesca Fialdini

Maria Perego è morta. L’autrice televisiva aveva 95 e nonostante l’età avanzata stava lavorando per un grande ritorno in tv: quello di Topo Gigio. L’amico dei bambini, creato da lei stessa, sarebbe dovuto riapparire nel 2020 sul Canale Rai Yoyo. Ma oggi la sua ‘mamma’ è andata via, lasciando però un segno indelebile nel cuore degli italiani. Chi non ama Topo Gigio? Lui protagonista indiscusso dell’amato programma musicale per i più piccini lo Zecchino D’oro. Lui che, pensate un po’, è arrivato addirittura negli Stati Uniti. Topo Gigio è un personaggio immortale e grazie a lui anche Maria Perego verrà per sempre ricordata.

Maria Perego è morta, l’annuncio dell’amministratore della Topo Gigio Srl

Ad annunciare la morte dell’autrice televisiva è stato Alessandro Rossi, l’amministratore della Topo Gigio Srl. Questo il suo comunicato: “La Signora è stata una eccezionale ambasciatrice della creatività italiana; Topo Gigio sembrava prendere vita dalle sue mani e con lei ha viaggiato nei paesi di tutto il mondo. È stata una infaticabile lavoratrice e fino alla fine ha lavorato su nuovi progetti, l’ultimo dei quali è la nuovissima serie a cartoni animati su Topo Gigio che verrà prossimamente trasmessa da Rai Yoyo. Ci mancherà moltissimo”.

Francesca Fialdini ringrazia la ‘mamma’ di Topo Gigio: le sue parole

Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi…a ruota libera, sui social l’ha voluta invece ringraziare così: “Grazie Signora Perego, il suo Topo Gigio rimane un pezzo di infanzia mai finita che conservo gelosamente nel mio cuore.

La sua cura nel dare vita a questa creatura della fantasia, ha fatto sì che nessuno abbia mai avuto la sensazione di parlare semplicemente con un pupazzo, perché in effetti i pupazzi non parlano. Gigio invece rimane vivo anche se lei ora non c’è più”. La Fialdini conosce molto bene il celebre topolino anche perché fu alla conduzione della 59ª e 60ª edizione dello Zecchino D’Oro.