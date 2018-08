Maria Monsé: “Non sono rifatta”. E lancia una frecciatina a una collega…

Maria Monsé contraria alla chirurgia estetica attacca una collega del mondo dello spettacolo

Maria Monsé non è rifatta. A precisarlo la diretta interessata, che si è detta fermamente contraria alla chirurgia estetica. La showgirl lanciata da Non è la Rai crede nella forza dello sport e della sana alimentazione, due abitudini che fanno parte ormai da tempo della sua vita. Uno stile di vita che Maria ha trasmesso pure alla figlia Perla, che oggi ha 12 anni e sogna di diventare una stilista. “Sono convinta che, se vogliamo preservare la bellezza, è importante condurre una vita sana. Servono lo sport e l’equilibrio a tavola, senza mai esagerare”, ha dichiarato l’opinionista di Barbara d’Urso al settimanale Nuovo Tv. “Bisogna camminare tanto, fare sempre le scale invece di prendere l’ascensore. Poi è necessario mangiare sano, senza abusare di alcol, sale e zucchero”, ha aggiunto la 44enne.

Maria Monsé condivide sport e sana alimentazione con la figlia

Quelli di Maria Monsé sono dei veri e propri principi che condivide ormai da tempo con la figlia Perla, con la quale ha un ottimo rapporto, tanto da portarla spesso in tv. “L’ho abituata da piccola a mangiare bene e a praticare sport”, ha sottolineato Maria. Che ha poi confidato: “Sono contraria al bisturi e convinta che se ne possa fare a meno. Sono nata e cresciuta in una famiglia con un padre cardiologo e una sorella che fa la nutrizionista”. Dunque, l’ex concorrente de La Fattoria non ha mai ritoccato nulla sul suo corpo. “Le mie curve sono frutto di sano movimento ed esercizi mirati. Non faccio come tante colleghe che ricorrono sempre più spesso a punturine e bisturi, salvo poi ritrovarsi gonfie come gommoni“, ha precisato la donna.

La frecciatina di Maria Monsé a una collega

“Una collega, mia coetanea, adora farsi fotografare accanto a persone famose, tipo Berlusconi. Peccato che nessuno la riconosca da quanto è rifatta male. Invece armonia ed equilibrio andrebbero sempre rispettati”, ha detto Maria Monsé lanciando una bella frecciatina ad un’altra showgirl. Chi sarà?