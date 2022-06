Maria Monsé, problemi con la figlia: “Perla è diventata una ribelle”

“Siamo passate da una fase in cui facevamo tutto insieme in armonia a molte ribellioni nei miei confronti”, ha detto la soubrette

Periodo complicato per Maria Monsé. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso in un’intervista rilasciata al settimanale Vero di avere dei problemi con la figlia Perla. Dimenticate la tenera bambina che faceva capolino nello studio di Barbara d’Urso fino a poco tempo fa: oggi è un ragazzina di 16 anni, che sta vivendo appieno l’adolescenza, con tutti i drammi e le incertezze del caso.

Maria Monsé ha confidato che negli ultimi mesi il suo legame con Perla è molto cambiato. Madre e figlia sono sempre state molto unite, erano praticamente migliori amiche e facevano tutto insieme, ma ora la situazione è stata completamente stravolta. Una situazione che Maria fatica a gestire, visto che non si aspettava un risvolto del genere.

La figlia di Maria Monsé è oggi un’adolescente

Maria Monsé ha confessato alla rivista di attualità e spettacolo:

“Forse con lei in passato mi sono comportata troppo da amica, sbagliando, e così adesso faccio molta fatica a ottenere rispetto. E sapete qual è il problema più grande? Che in questa situazione mio marito non mi aiuta per niente, anzi, quasi dà ragione a lei”

È cambiato il rapporto tra Maria Monsé e la figlia

L’ex gieffina ha affermato che spesso, quando Perla risponde per le rime a un suo rimprovero, il marito Salvatore Paravia dà ragione alla sua unica erede, rimarcando che la giovane ha lo stesso carattere forte e deciso del padre. A detta di Maria Monsé i due farebbero “comunella” e spesso Perla userebbe degli appellativi che sente dal padre.

“Salvatore si è un po’ impigrito, io invece lo stimolo a uscire, non voglio che ci abbruttiamo senza far nulla. Lui mi dà del dittatore, dice che sono Mussolini. E Perla mi ripete queste battute infelici quando magari discutiamo sull’uso eccessivo del cellulare”

Maria Monsé non ha dunque nascosto che la sua Perla sta attraversando un periodo difficile – quello dell’adolescenza appunto – e spera che passi in fretta. Tra due anni la Paravia diventerà maggiorenne: in passato non ha nascosto il desiderio di seguire le orme materne, complice pure l’intesa splendida che c’è sempre stata tra madre e figlia. Dopo le discussioni dell’ultimo periodo i suoi sogni saranno cambiati?

Chi è il marito di Maria Monsé

Salvatore Paravia, il marito di Maria Monsé è un imprenditore di Salerno, attivo nell’ambito degli ascensori. I due hanno avuto un colpo di fulmine e dopo qualche mese insieme hanno avuto la loro primogenita. Il matrimonio è stato celebrato nel 2006. Nozze replicate poi altre volte, ben cinque in totale. In passato la coppia era intenzionata ad allargare la famiglia con la fecondazione assistita ma poi ha abbandonato l’idea.