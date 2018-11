Maria Monsè in lacrime a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip

Verissimo: Maria Monsè si commuove a Verissimo dopo aver visto un filmato sulla sua famiglia

Momento di commozione a Verissimo per Maria Monsè. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è emozionata dopo aver visto un filmato sulla sua famiglia. La showgirl lanciata da Non è la Rai ha provato a trattenere le lacrime ma non ce l’ha fatta. Maria è stata scossa dalle immagini del marito Salvatore e della figlia Perla, alla quale è legatissima. Tanto da confidare a Silvia Toffanin che è stato un dispiacere per lei non aver dato un fratellino o una sorellina alla bambina. “Ma mai dire mai”, ha detto con un sorriso la soubrette, da sempre determinata e battagliera, come si è visto anche nella Casa più spiata d’Italia.

Maria Monsè torna ad attaccare Alessandro Cecchi Paone

Pure a Verissimo Maria Monsè ha avuto qualcosa da ridire su Alessandro Cecchi Paone, uno dei suoi rivali all’interno del Grande Fratello Vip. “Cecchi Paone mi ha deluso”, ha ammesso Maria, che è stata sconfitta al televoto proprio dal divulgatore scientifico e opinionista, artefice anche della nomination della donna. Una nomination e una conseguente eliminazione che la Monsè non ha mai digerito, tanto che è tornata nella Casa per avere l’ennesimo confronto con Alessandro.

Verissimo: Maria Monsè è stata vittima di molestie

A Verissimo Maria Monsè ha inoltre confermato quanto racconto nella Casa del Grande Fratello Vip durante la notte di Halloween: quando era più giovane, più precisamente all’età di 17 anni, qualcuno ha tentato di molestarla dopo un concorso di bellezza.