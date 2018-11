Maria Monsè, duri attacchi a Mattino 5: l’ex gieffina accusa gli altri concorrenti

Maria Monsè attaccata a Mattino 5: l’ex gieffina si difende dalle forti accuse dopo il Grande Fratello Vip

Dopo il Grande Fratello Vip, per la prima volta Maria Monsè si confronta con gli opinionisti di Mattino 5. L’ex gieffina si è ritrovata a dover affrontare numerose critiche. Non è di certo la prima volta che viene accusata dopo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Questa volta, Maria viene giudicata come una persona molto invidiosa. In particolare, la Monsè proverebbe invidia nei confronti della Marchesa D’Aragona, la quale è riuscita a crearsi un personaggio nel mondo dello spettacolo molto forte. Ma Maria ovviamente non è d’accordo con questa accusa, sicura di essere una persona migliore di Daniela Del Secco. Ma le critiche non finiscono, in quanto Augusto De Megni l’accusa di costringere gli altri a urlare in quanto lei parla troppo. Non è la prima volta che la Monsè viene criticata per la sua parlantina. Molti, anche all’interno della stessa Casa, si sono spesso lamentati di questo modo di fare di Maria. Ciò che, però, sembra non piacere affatto agli opinionisti presenti in studio è il fatto che Maria parli sempre della Marchesa o di Alessandro Cecchi Paone.

Maria Monsè invidiosa? L’ex gieffina se la prende con gli altri concorrenti della Casa

Augusto ne è convinto, Maria non riuscirebbe a brillare di luce propria, ma avrebbe bisogno degli altri. Invece la Monsè non è d’accordo e rivela che non ama parlare degli altri, ma all’interno della Casa gli altri concorrenti sono stati molto abili. L’ex gieffina afferma che i suoi compagni d’avventura si mostravano interessati ai rancori passati con la Marchesa e, dunque, lei rispondeva semplicemente alle loro domande. Ora, però, Maria rivela che si sarebbe dovuta comportare da maleducata e non dare loro alcuna risposta. Ecco spiegato il motivo per cui la Monsè ha parlato troppo spesso del suo rapporto con la Marchesa. L’ex gieffina viene duramente criticata per aver concentrato la sua esperienza nella Casa parlando solo della Del Secco. “Daniela ti ha aiutata anche a uscire come personaggio”, affermano alcuni opinionisti in studio. La Monsè continua a negare tutto ciò, ma ecco che viene anche accusata di essere una persona invidiosa.

Maria Monsè attaccata per il suo atteggiamento al Grande Fratello Vip

Tante critiche a Mattino 5 per Maria Monsè, ma c’è anche chi ha preso le sue difese. Stiamo parlando di Turchese Baracchi e Luca Giurato, i quali hanno invece criticato il comportamento della Marchesa D’Aragona e di Cecchi Paone. Federica Panicucci, nel frattempo, prende questa situazione con molta ironia, in quanto Maria si lascia spesso andare a discorsi molto lunghi, come faceva all’interno della Casa.