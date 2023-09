Maria Mazza di Avanti un Altro si è sposata: chi è il marito

Fiori d’arancio per Maria Mazza, la “dottoressa” di Avanti un Altro. La showgirl, a 48 anni, ha detto “sì” al compagno, ora neo marito, Amedeo Quagliata, con la quale condivide una relazione sentimentale dal 2013. La coppia si è sposata, come ha annunciato la stessa Mazza tramite un post sui social, a Ibiza, in chiesa. La cerimonia si è svolta sabato 2 settembre. Tanti i messaggi di auguri indirizzati ai neo sposi, tra cui quelli di Maria Grazia Cucinotta, Sonia Bruganelli, Emanuel Lo e Ciro Ferrara.

Chi è Amedeo Quagliata, il marito di Maria Mazza

Era il 2013 quando gli sguardi di Maria Mazza e Amedeo Quagliata si sono incrociati la prima volta. Galeotta fu la palestra frequentata da entrambi. All’inizio della relazione ci furono anche malelingue serpeggianti sulla love story. Motivo? Dissero che la Mazza aveva voluto un toy boy al suo fianco visto che Quagliata ha dieci anni meno di lei. Quando si conobbero, quindi, lui ne aveva 27.

La coppia, giustamente, se ne è fregata del chiacchiericcio e, dopo soli cinque mesi di relazione, Maria è restata incinta di Sveva. Amedeo, al settimo cielo, in una settimana, si organizzò e si presentò con le valigie nella casa dove Maria viveva con la madre. Da allora non si sono più lasciati. Anzi, hanno deciso di sposarsi.

Quagliata è un ristoratore che ha diversi locali fra Napoli e provincia, che gestisce personalmente.

La carriera di Maria Mazza e la love story con Francesco Totti

Maria da anni lavora nel mondo dello spettacolo. Nata a Weehawken, in New Jersey, il 23 giugno 1975, oltre ad essere la “dottoressa” del game show di Canale 5 Avanti un altro, in tv la si è vista a Domenica In (ballerina), Stracult (nel cast fisso), I Raccomandati (co-conduttrice) e Stasera tutto è possibile (concorrente).

La Mazza in passato è stata parecchio chiacchierata dal gossip in quanto è stata la prima fidanzata ufficialmente nota del calciatore Francesco Totti. Nel 2005 si è sposata con Ludovico Lieto. La storia è durata circa tre anni. Nel 2013 si è fidanzata con Amedeo Quagliata, con il quale si è unita in matrimonio il 2 settembre 2023. Viva gli sposi!