Maria Grazia Cucinotta in ospedale, ecco come sta: parla l’amico

Maria Grazia Cucinotta ricoverata in ospedale dopo un malore: ecco come sta ora

Maria Grazia Cucinotta è stata ricoverata in ospedale a Castellammare di Stabia nella serata di ieri. L’attrice, secondo le testimonianze, si trovava a teatro in camerino, quando ha accusato un malore. Prima di iniziare lo spettacolo, si è pertanto reso necessario il ricovero nella struttura ospedaliera. Attimi di panico e paura per la nota attrice, che si trovava al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia. La Cucinotta è stata colta da un malore ed è stata immediatamente trasportata con l’ambulanza in ospedale. Maria Grazia doveva andare in scena con la commedia Figlie di Eva, accompagnata dalle sue colleghe Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado. Qualcosa, però, è andato storto. Infatti, l’attrice non ha potuto esibirsi e la commedia è stata automaticamente rinviata. Oggi a rivelare come sta la Cucinotta dopo il ricovero in ospedale è l’amico Angelo, in diretta a Storie Italiane. L’uomo rassicura tutti, svelando cos’è davvero accaduto all’attrice nella serata di ieri.

Maria Grazia Cucinotta come sta ora? L’attrice fortunatamente ora sta bene, parla l’amico a Storie Italiane

“Si è aggravata durante il viaggio”, dichiara Angelo, l’amico della Cucinotta. Dopo di che, l’attrice è arrivata nel luogo dove doveva esibirsi in uno spettacolo. Con il passare del tempo, la febbre è salita a 40. Così, di fronte alle sue condizioni instabili, le è stato consigliato il ricovero. Fortunatamente ora la situazione è abbastanza stabile. Angelo racconta: “Sta bene, è sotto controllo, ora sta dormendo”. Dunque, i fan della Cucinotta possono tranquillizzarsi, in quanto le sue condizioni di salute fortunatamente sono buone. Nessun grave problema, a quanto pare, per l’attrice. Nonostante ciò, Maria Grazia resta comunque in ospedale sotto il controllo dei medici.

Maria Grazia Cucinotta, il malore dovuto a stress e fatica: “Non dice mai di no”

L’amico della Cucinotta continua il suo racconto a Storie Italiane svelando che questo malore è stato causato da “stress e fatica, a cui Maria Grazia si sottopone”. Non solo, Angelo prosegue: “Non dice mai di no e ad un certo punto il fisico non regge”. Ora Maria Grazia è pronta a ritrovare le forze necessarie per tornare nuovamente in tournée.