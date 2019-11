Maria Grazia Cucinotta, emozioni e lacrime: “Mi risposo, lontana dal gossip”

La vita in diretta, Maria Grazia Cucinotta ospite della puntata di venerdì 1° novembre 2019: lacrime in studio

Maria Grazia Cucinotta a La vita in diretta ha vissuto delle forti emozioni oggi. L’attrice è stata ospite dell’intervista della puntata di venerdì 1° novembre, ma più che un’intervista è stato un angolo della posta. Per la Cucinotta infatti sono arrivate delle lettere dalle persone più importanti della sua vita, ma non sono mancati i ricordi. Lorella Cuccarini ha consegnato la prima busta alla sua ospite in cui c’era una poesia del film Il Postino, con Massimo Troisi. Una lettera che Maria Grazia custodisce nel cuore come tutto ciò che è legato al film di cui è stata protagonista e che ancora oggi continua a emozionare. “Secondo me sono quelle fortune che durano tutta la vita, è una favola e le favole non finiscono mai”, ha detto riferendosi alla pellicola. Ma poi è stata la volta di altre lettere.

Maria Grazia Cucinotta si risposa con suo marito, l’annuncio a La vita in diretta

L’attrice non conosceva il mittente delle lettere, li scopriva solo quando terminava di leggere e vedeva chi le firmava. La prima era da suo marito, con cui sta insieme da 26 anni e con cui si appresta a festeggiare le nozze d’argento. Le parole del marito hanno emozionato tantissimo la Cucinotta, che ha anche versato un fiume di lacrime. “Forse è la prima lettera che mi scrive, anzi è la prima volta che mi scrive una lettera così in 25 anni”, ha detto. La conduttrice de La vita in diretta ha poi chiesto alla Cucinotta quale sia il segreto per un matrimonio così duraturo. E Maria Grazia a questo punto ha annunciato che si risposa: “Cerchiamo di evitare i vari gossip, gli scandali, di mostrare la vita privata perché se è privata è privata. Vogliamo stare insieme veramente. Se due persone decidono di stare insieme superano qualsiasi tipo di difficoltà. Anzi, abbiamo deciso che ci risposiamo il prossimo anno perché lo facciamo con la giusta consapevolezza e non con l’entusiasmo di due ragazzini”.

Maria Grazia Cucinotta a La vita in diretta, l’emozione per sua figlia Giulia

Per lei anche una bellissima lettera da parte della figlia Giulia, su cui ha speso solo belle parole: “Studia, sta a casa ed è bravissima. Ha i suoi ormoni impazziti come tutti gli adolescenti, ma alla fine è una ragazzina che ci ama e che amiamo”. Maria Grazia Cucinotta ha ammesso di essere una mamma ansiosa e che spesso conta fino a mille, ma poi cerca di mettersi nei panni della figlia visto che anche lei è stata ragazza. Infine, per lei l’ultima sorpresa: una lettera da parte della mamma a cui è molto legata e che ha spento 90 candeline quest’estate.